رئيس الوزراء: توسع في برنامج الطروحات وزيادة عدد الشركات…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 28 مايو 2025 09:14 مساءً - يارا الجنايني_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الحكومة تعمل بكل وضوح وجدية على برنامج الطروحات، مشيرًا إلى أن هناك توسعًا في عدد الشركات المستهدفة للطرح خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفقًا لمحددات واضحة وجداول زمنية دقيقة.

وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي المنعقد اليوم الأربعاء، أنه عقد اجتماعًا مؤخرًا مع وزير الاستثمار لمراجعة تفاصيل البرنامج، لافتًا إلى أن الطروحات ستتم بالتعاون مع بنوك الاستثمار التي ستتولى إعداد الدراسات والتقييمات اللازمة وتنفيذ عمليات الطرح.

وشدد رئيس الوزراء على أن الإفصاح المبكر عن تفاصيل بعض الطروحات، خاصة تلك المدرجة بالبورصة، قد يؤدي إلى انخفاض قيمة الأسهم نتيجة المضاربات أو التسريبات، مؤكدًا أن الحكومة تتعامل مع الملف بحرفية وتعلن التفاصيل في الوقت المناسب حفاظًا على قيمة الأصول وتحقيق أفضل عائد للدولة.

وفيما يخص بنك القاهرة، أوضح مدبولي أن ما يجري حاليًا هو استكمال عمليات التقييم بالتنسيق مع البنك المركزي المصري المصري، باعتباره الجهة المعنية بالإشراف على القطاع المصرفي، على أن يتم بدء إجراءات الطرح فور الانتهاء من التقييمات.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة ملتزمة بالمضي قدمًا في تنفيذ البرنامج، بل وتسعى إلى توسيع نطاق الشركات المطروحة خلال المرحلة المقبلة، في إطار خطة متكاملة لتعزيز القطاع الخاص وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية.