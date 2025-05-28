مدبولي: نراجع أسعار الكهرباء سنويا لتفادي الضغط على…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 28 مايو 2025 09:14 مساءً - يارا الجنايني_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن زيادة أسعار الكهرباء تتم بشكل سنوي وفق آليات مدروسة تراعي تحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج والدعم المقدم، وبين الظروف الاقتصادية للمواطنين، مشددًا على أن الحكومة لا تتخذ هذه القرارات بشكل مفاجئ أو عشوائي.

وقال مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبعي المنعقد اليوم الأربعاء: “نتعامل مع ملف الكهرباء بشكل مختلف عن المنتجات البترولية، حيث نخضعه سنويًا لمراجعات دقيقة تأخذ في الاعتبار حجم التكلفة التي تتحملها الدولة مقابل الأسعار الحالية، ونحدد بناء على ذلك نسبة الزيادة المناسبة.”

وأشار إلى أن الحكومة تسعى دائمًا إلى عدم التأثير السلبي على معدلات التضخم أو على قدرة المواطنين على تحمل الأعباء، مؤكدًا أن قرارات الزيادة تأتي بعد دراسات متأنية تشمل جميع الجوانب الفنية والاجتماعية والاقتصادية.

وأضاف رئيس الوزراء: “نحرص على أن تكون الزيادات مدروسة ومتدرجة، وليست مفاجئة أو كبيرة بشكل يثقل كاهل المواطنين، فهدفنا هو الحفاظ على استدامة الخدمة دون الإضرار بالبعد الاجتماعي.”

وأكد مدبولي أن التوقيتات الخاصة بإعلان الزيادات تتم بناء على دراسات دورية، مشيرًا إلى أن هذا النهج سيستمر لضمان عدالة توزيع الدعم واستمرار تحسين كفاءة مرافق الدولة الأساسية.