نعرض لكم الان تفاصيل خبر ستاندرد آند بورز تستبعد رفع تصنيف إسرائيل بسبب حرب غزة من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 28 مايو 2025 08:13 مساءً - سكاي نيوز _ استبعد مكسيم ريبنيكوف مدير وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيف الائتماني الثلاثاء رفع التصنيف الائتماني لإسرائيل قبل انتهاء الحرب في غزة، قائلا إن الصراع يؤثر على اقتصاد إسرائيل ووضعها المالي.

وأضاف ريبنيكوف خلال مؤتمر اقتصادي أن اتساع نطاق الصراع ليشمل إيران من شأنه أن يؤدي إلى خفض التصنيف الائتماني، لكن هذا ليس السيناريو الأساسي لدى ستاندرد آند بورز.

أبقت الوكالة هذا الشهر التصنيف الائتماني للديون السيادية لإسرائيل بالعملات الأجنبية والمحلية على الأجلين الطويل والقصير عند ‭‭‭‭”A/A-1″‬‬‬‬، مع نظرة مستقبلية “سلبية”.

وأوضح ريبنيكوف قائلا “فيما يخص النظرة المستقبلية، يتعلق الأمر بالمخاطر الأمنية وتطوراتها”.

وأضاف “العوامل الرئيسية التي قد تؤثر سلبا هي تداعيات الصراعات العسكرية… على النمو الاقتصادي والوضع المالي وميزان المدفوعات، بأكثر مما نتوقع حاليا”.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وذكر ريبنيكوف أنه حتى على الأمد المتوسط من المتوقع أن يشكل ارتفاع الإنفاق الدفاعي ضغطا على الوضع المالي لإسرائيل، مع توقعات بعجز في الميزانية بواقع خمسة بالمئة في 2027 و4.2 بالمئة في 2028.

وأشار إلى أن الحرب في غزة التي بدأت في أكتوبر 2023 استمرت بالفعل لفترة أطول مما كان متوقعا في البداية.

وقال “لا نعرف… كيف ستنتهي الحرب، وبالنسبة لنا، فهي تشكل خطورة بالتأكيد، لا سيما في حال وقوع المزيد من التصعيد”.

ومع ذلك، قد تعود النظرة المستقبلية إلى “مستقرة” في حال تراجع احتمال التصعيد العسكري وانحسار المخاطر الأمنية الأوسع.

وقال ريبنيكوف “ما زلنا نتوقع بعض الاستقرار على الأمد المتوسط. لكن لم يتضح حتى الآن طبيعة (هذا الاستقرار) ولا فترته الزمنية المحتملة”.