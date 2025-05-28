وزير البترول: تأمين الاحتياجات المحلية من الغاز الطبيعي…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 28 مايو 2025 08:13 مساءً - دوت الخليج_ ترأس المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول عبر الفيديوكونفرانس، لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها آليات استكمال تلبية احتياجات السوق المحلي من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية من خلال الاستيراد، بما يضمن استمرار تأمين تلك الاحتياجات بشكل كامل، والوفاء بمتطلبات زيادة الاستهلاك المحلي من الكهرباء خلال فصل الصيف وتلبية احتياجات القطاع الصناعي.

وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة وهيئة البترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية مستمرون فى دراسة آليات وبدائل تأمين احتياجات السوق المحلي من الغاز الطبيعي لتحقيق اقصى استفادة ومزايا اقتصادية ممكنة لمصر، ومن خلال الاستفادة من العلاقات والروابط التجارية والحكومية، بما يحقق تأمين الإمدادات و في الوقت نفسه خفض أعباء الفاتورة الاستيرادية بالنقد الأجنبي.

تابع الوزراء خلال الاجتماع الخطط والآليات المقررة لتأمين الامدادات والتي عرضها المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي لهيئة البترول المهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وناصر شومان رئيس الإدارة المركزية لنقل وتوزيع المنتجات البترولية بالوزارة والمشرف على نيابة التجارة الخارجية بهيئة البترول ، بحضور المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني و المتحدث الرسمي والمحاسبة أمل طنطاوى نائب الرئيس التنفيذي لهيئة البترول للشئون المالية والاقتصادية.

جاء ذلك بمشاركة الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أحمد كوجك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.