نعرض لكم الان تفاصيل خبر شركة (BASF) للحلول الزراعية تطلق شراكة إستراتيجية مع نونهيمز… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 28 مايو 2025 07:11 مساءً - محمد أحمد _ أعلنت شركة (BASF ) للحلول الزراعية عن الإطلاق الرسمي للعلامة التجارية المتخصصة في بذور الخضروات (BASF) | نونهيمز” في مصر، بالتعاون مع شركة نونهيمز العالمية المتخصصة في بذور الخضروات .

ويُعد هذا الاعلان محطة محورية في مسيرة التوسع الإقليمي للشركة، حيث تهدف إلى دعم المزارعين المصريين عبر تقديم حلول مبتكرة وشاملة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الزراعة المحلية.

ويعتمد النموذج التشغيلي الجديد على استراتيجية محلية متكاملة لتوفير أصناف خضروات عالية الأداء، تُسهم في رفع الإنتاجية، وتحسين جودة المحاصيل، وتعزيز الاستدامة. وتستند “نونهيمز” إلى أكثر من 100 عام من الخبرة في التهجين، وتدير 46 مركزًا عالميًا للأبحاث والتطوير.

من المتوقع أن يدعم هذا التوجه الجديد جهود الدولة في رفع الصادرات الزراعية بنسبة 20% بحلول عام 2025، كما يُسهم في خلق فرص عمل محلية وتعزيز ممارسات الزراعة المستدامة.

وفي هذا السياق، قالت سيلفيا سيفري، نائب رئيس شركة “بي. إيه. إس. إف. | نونهيمز” للتسويق والمبيعات عالميًا، أن السوق المصرية من الأسواق الواعدة في إنتاج الخضروات عالية القيمة.

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واوضحت أن الشركة تمتلك محفظة تضم أكثر من 1200 صنف تجاري تغطي 20 محصولًا، ونُدخل نحو 80 صنفًا جديدًا سنويًا. ويمثل وجودنا في مصر خطوة مهمة نحو تقريب الابتكار من المزارع ومساعدة المزارعين على إنتاج خضروات التي تحظي بإقبال مرتفع

من جهته، أشار المهندس يوسف بابيه، المدير الإقليمي لشركة بي. إيه. إس. إف. في مصر والشرق الأوسط، إلى أن الشركة تسعى لتوفير حلول زراعية متكاملة ومصممة لتلبية احتياجات المزارعين المتغيرة.

أضاف أن الشركة تستثمر بين 20% و25% من مواردها سنويًا في الابتكار، مع تخصيص 31% من كوادرها للبحث والتطوير. هذا يعكس التزامنا بتحقيق تأثير مستدام، بما يتماشى مع استراتيجية مصر للتنمية الزراعية المستدامة

فيما أكد عمرو أبو زيد، مدير المبيعات في مصر، على أهمية نموذج التوزيع الجديد، معرباً عن تطلع الشركة إلى تعزيز التوزيع المحلي عبر شبكة شركائنا الموثوق بها، لتوفير بذور عالية الجودة بفعالية وسهولة للمزارعين في جميع أنحاء الجمهورية