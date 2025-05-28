“بيتي” تعتمد على 67% من المواد الخام المحلية…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 28 مايو 2025 06:14 مساءً - فاطمة أبوزيد – قال كريس عبود، مدير عام شركة بيتي للصناعات الغذائية، إحدى شركات المراعي، إن الشركة لا تنظر إلى الاستدامة كمجرد واجب بيئي، بل كفرصة ذهبية للابتكار والنمو، مضيفاً: “نعمل باستمرار على تحسين ممارسات الشركة للحد من الأثر البيئي وتعزيز الأثر الاجتماعي الإيجابي، وذلك ضمن إستراتيجية متكاملة “أداء أفضل كل يوم”.

وتابع عبود، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي لشركة بيتي للصناعات الغذائية اليوم، أن الإستراتيجية تقوم على ثلاث ركائز رئيسية وهي رعاية الإنسان، وحماية الكوكب، وتطوير منتجات آمنة، موضحاً أن هذا الالتزام انعكس في تجنّب إنتاج نحو 290 طنًا من النفايات البلاستيكية سنويًا في عام 2024، وتم الاعتماد على مصادر محلية لتوريد 67% من المواد الخام ومواد التغليف.

ومن ناحيته، أكد المهندس أحمد كمال عبد المنعم، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية ومستشار فني لتغير المناخ، على ضرورة تحفيز التكامل بين القطاع الصناعي وصنّاع السياسات، قائلًا: “التغير المناخي ليس تحديًا بيئيًا فقط، بل مسؤولية اجتماعية واقتصادية مشتركة تتطلب تعاون الجميع”.

وأوضح، أن شركة بيتي تمكنت من دمج الاستدامة في عملياتها، مما يعكس التزامها الحقيقي نحو حماية البيئة وتعزيز الاقتصاد الأخضر في مصر.