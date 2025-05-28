أسعار النفط تتراجع 1% عند التسوية بسبب مخاوف من زيادة…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 28 مايو 2025 12:17 مساءً - سي إن بي سي_ تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بنحو 1%، عند التسوية، وهو ما جاء في ظل إثارة القلق من ارتفاع المعروض بعد إحراز بعض التقدم في المفاوضات الأمريكية الإيرانية، والتوقعات بقرار من مجموعة أوبك+ برفع الإنتاج خلال اجتماع سيعقد هذا الأسبوع.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 65 سنتاً أو بنسبة 1% إلى 64.09 دولار للبرميل عند التسوية.

وانخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي 64 سنتاً أو 1.04% لتسجل عند التسوية 60.89 دولار للبرميل، بحسب وكالة .

يأتي ذلك بعد أن نقلت عن ثلاثة مندوبين من مجموعة أوبك+ قولهم إن التحالف سيعقد اجتماعا يوم السبت قد ينتج عنه اتفاق الأعضاء على تسريع إنتاج النفط خلال شهر يوليو المقبل.

في سياق آخر، اختتم الوفدان التابعان لدولتي إيران والولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، الجولة الخامسة من المفاوضات بشأن البرنامج النووي لطهران في مدينة روما. ورغم الكشف عن بعض الإشارات إلى حدوث بعض التقدم في المحادثات، فإن هناك عدداً من نقاط الخلاف التي كان من الصعب الاتفاق عليها خلال الجولة، خاصة فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم في إيران.

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وفي نجاح المفاوضات في التوصل إلى اتفاق نووي بين واشنطن وطهران، قد يؤدي ذلك إلى رفع عقوبات أميركية على إيران وهو ما سيتسبب في زيادة تدفق النفط الإيراني إلى الأسواق.

في المقابل تسبب قرار رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب بتمديد المحادثات التجارية مع الاتحاد الأوروبي حتى التاسع من يوليو في تهدئة المخاوف من التعرفات الجمركية التي ربما تؤثر بشكل سلبي على الطلب على الوقود، وبالتالي حد ذلك من الخسائر في الأسواق.

من جانبه، قال المحلل لدى UBS، جيوفاني ستونوفو، إن تراجع المخاوف بشأن الحرب التجارية يسهم في ارتفاع الأسعار، لكن فرص الزيادة لا تزال محدودة إلى حين وضوح ما ستقرره مجموعة أوبك+ يوم السبت.