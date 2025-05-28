نعرض لكم الان تفاصيل خبر تراجع أسعار الذهب لليوم الثاني مع تأجيل الرسوم الجمركية… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 28 مايو 2025 12:17 مساءً - سي إن بي سي_ انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي، مع زيادة الإقبال على الأصول الخطرة بعد قرار رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب تأجيل فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي.

وهبطت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.2% إلى 3302.10 دولار للأونصة في الساعة 1802 بتوقيت غرينتش بعد صعودها الأسبوع الماضي بنحو 5%.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 1.9% عند التسوية إلى 3300.40 دولار، بحسب وكالة .

من جانبه، قال رئيس استراتيجيات السلع لدى شركة TD Securities، بارت ميليك: “هناك كثير من التقلبات في أسعار الذهب مع استمرار تغير الأمور على جبهة الرسوم الجمركية. وفي الوقت الحالي، قد يكون لدى السوق انطباع بأن هناك اتفاقاً وشيكاً وهذا يضغط على الذهب”.

وذكر الاتحاد الأوروبي أن مكالمة هاتفية بين ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين جرت في بداية الأسبوع مما منح المفاوضات التجارية “زخماً جديداً”، وذلك بعد أن تراجع الرئيس الأميركي عن تهديده بفرض تعرفات جمركية بنسبة 50% على الواردات من أعضاء الاتحاد الأوروبي في شهر يونيو.

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يأتي ذلك مع صعود الدولار ومؤشرات الأسهم في وول ستريت، وهو ما أثر سلباً على الإقبال على الذهب، خاصة مع ارتفاع تكلفة المعدن النفيس المقوم بالعملة الأميركية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

ومن المرتقب صدور محضر آخر اجتماعات السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء.

وتتضمن البيانات الاقتصادية المهمة المقرر صدورها في الولايات المتحدة، الأسبوع الجاري، تقديرات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول، إلى جانب تقرير طلبات إعانات البطالة الأسبوعي، وأيضاً مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الأميركي.

وقال بارت ميليك: “لم تتغير وجهة نظرنا بشأن ارتفاع الذهب في الأجل الطويل. بمجرد أن تعتقد الأسواق أن مجلس الاحتياطي الفدرالي سيخفض (معدلات الفائدة)، سيبدأ الذهب في الصعود”.

وعن المعادن الأخرى، تراجعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 33.21 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين بنسبة 0.1% إلى 1084.02 دولار، وتراجع البلاديوم بنسبة 1.2% إلى 975.49 دولار.