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نعرض لكم الان تفاصيل خبر عرفة للتنمية الزراعية تضخ 500 مليون جنيه في خطوط إنتاج جديدة من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 28 مايو 2025 09:15 صباحاً - شاهندة إبراهيم _ قال تامر عبد الله، المدير المالي لشركة عرفة للتصدير والاستيراد والتنمية الزراعية، إنها بصدد ضخ 500 مليون جنيه في خطوط إنتاج جديدة؛ لزيادة السعات التخزينية لمحطات التبريد والتجميد.
وأشار عبد الله، في تصريحات لنشرة دوت الخليج، إلى أنه جارٍ إدخال ثلاجة بمحطة تبريد وتجميد في منطقة الفرافرة لتخزين 12 ألف طن من البطاطس بتكلفة 170 مليون جنيه، مع خطط لإضافة خطوط إنتاج أخرى لزيادة الكفاءة التخزينية للمحطة.
وأضاف أن الشركة تستهدف إقامة محطة تبريد وتجميد أخرى باستثمارات 300 مليون جنيه في طريق مصر إسكندرية الصحراوي لتخزين 25 ألف طن.
ولفت إلى أن “عرفة للتنمية الزراعية” تستهدف الاستفادة من مبادرة القطاعات الصناعية ذات الأولوية من خلال تمويل شراء الآلات المستخدمة في محطات التبريد والتجميد.
وعلى صعيد آخر، قال إن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات بقيمة مليار و800 مليون جنيه خلال الموسم الحالي من السوقين الداخلية والخارجية.
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ولفت المدير المالي لشركة عرفة للتصدير والاستيراد والتنمية الزراعية إلى أنها حققت مبيعات بقيمة 970 مليون جنيه خلال العام الماضي.
وأوضح أن “عرفة للتنمية الزراعية” تمتلك شركة شقيقة لتصدير محصول البطاطس، مشيرًا إلى أنها الأولى تغطي مجالات الطاقة الشمسية ومحطات التجميد والتبريد كأولوية قصوى في استثماراتها.
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