نعرض لكم الان تفاصيل خبر السفير الألماني: منتدى القاهرة للتغير المناخي يعمل كمنصة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 27 مايو 2025 09:13 مساءً - سمر السيد _ أكد يورجن شولتز، سفير ألمانيا لدى مصر على أهمية منتدى القاهرة للتغير المناخي كمنصة شاملة، وقال إن منتدى القاهرة للتغير المناخي ليس مجرد منصة للتعاون، بل يمثل ملتقى يجمع الناس من أجل هدف مشترك هو مستقبل أكثر استدامة وقدرة على التكيف مع تغير المناخ لنا جميعاً.

أضاف في بيان صحفي وزعته السفارة أن روح التعاون المصري الألماني في صميم منتدى القاهرة للتغير المناخي

وتابع أنه لم يكن منتدى القاهرة للتغير المناخي أن يصل إلى هذا النجاح الذي نراه اليوم لولا التعاون الفريد مع الشركاء وأصحاب المصلحة من الجانبين الألماني والمصري، وخاصة وزارة البيئة.

واحتفل منتدى القاهرة للتغير المناخي في يومي 24 و25 من مايو الجاري بفعاليته المائة، وقالت السفارة في بيانها الصحفي إن هذا يعد إنجاز هام يمثل أكثر من 14 عام من الحوار والتعاون المستمر بشأن المناخ بين مصر وألمانيا.

وأقُيمت الفعالية على مدار يومين في حديقة مغارة الأكواريوم في الزمالك، والمقر الرسمي للسفير الألماني، وقد جمعت الاحتفالية مسؤولين رفيعي المستوى، وشبابا، وممثلين عن المجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، والقطاع الخاص، من أجل استعراض إنجازات المنصة وتجديد الالتزام المشترك تجاه العمل المناخي ونشر الوعي.

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في يومها الأول 24 مايو، افتتح مهرجان منتدى القاهرة للتغير المناخي للجمهور في حديقة مغارة الأكواريوم في حديقة الأسماك بحي الزمالك، وضم معارض وعروض تفاعلية وورش عمل متعددة باللغتين العربية والإنجليزية.

إضافة إلى ذلك، تم تنظيم سبع جلسات نقاش مصغرة على المسرح، حيث تعرّ ف الزوار على الاستدامة الحضرية، والتنوع البيولوجي، والزراعة المستدامة، والمبادرات الشبابية في مجال المناخ.

وشاركت أكثر من 20 جمعية أهلية مصرية وألمانية في المهرجان. وقد أبرز هذا الجزء حيوية المجتمع المناخي في مصر، ودور الشباب والمجتمع المدني في مواجهة التحديات المناخية من خلال الابتكار والإبداع والعمل المجتمعي. وقد استمتع أكثر من 500 زائر بهذه التجربة التعليمية، من بينهم عدد كبير من الأطفال.

وفي اليوم الثاني للفعالية في 25 مايو الجاري استضاف السفير يورجن شولتز، سفير ألمانيا لدى مصر، الفعالية رفيعة المستوى في المقر الرسمي للسفارة.

كما أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية، بالدور الهام الذي يلعبه منتدى القاهرة للتغير المناخي في رفع الوعي البيئي، وأشادت بالتعاون الطويل بين السفارة الألمانية ووزارة البيئة المصرية. وقالت: “منتدى القاهرة للتغير المناخي هو ببساطة شراكة بين الحكومة المصرية، السفارة الألمانية، الهيئة العام ة لشؤون البيئة، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والتي لا تقتصر فقط على المناخ رغم اسمها، بل تمتد إل ى مناقشة الاستدامة البيئية والقضايا الاجتماعية والاقتصادية بمشاركة واسعة من خبراء من ألمانيا أو من جهات حكومية مختلفة في مصر.

كما أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، على أهمية التعاون بين وقال إن التداخل بين مجالي التغير المناخي والمياه هو تحٍدٍ، لكنه أيضًا فرصة للبحث عن حلول مبتكرة، ليست بالضرورة مكلفة، فهناك حلول منخفضة التكلفة والتكنولوجيا يمكن استخدامها للتكيف مع التغير المناخي.