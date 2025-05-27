بيزنس كوميونتي توقع مذكرة تفاهم مع السعودية المصرية…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 27 مايو 2025 07:16 مساءً - أعلنت مجموعة بيزنس كوميونتي للاستشارات المالية، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية، بهدف فتح آفاق جديدة للاستثمار في شركات صناعية واعدة بمصر.

وقال أيمن يس، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيزنس كوميونتي، إن مذكرة التفاهم مع “السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية” تهدف إلى فتح المجال أمام الأخيرة للاطلاع على قاعدة عملاء “بيزنس كوميونتي”، واستكشاف فرص الاستثمار في شركات ذات إمكانات واعدة، بما يتماشى مع خططها الاستثمارية.

كما كشف يس، عن نية المجموعة توقيع اتفاقيات إضافية مع عدد من الجهات التمويلية خلال الفترة المقبلة، بهدف تسريع نمو الشركات المصرية وتوفير الدعم المالي اللازم لها، مما يعزز من قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية.

وأضاف أن الظروف العالمية الراهنة والتحديات الاقتصادية تتطلب تحركًا سريعًا لإحداث نهضة شاملة في الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن الانطلاقة تبدأ من دعم الشركات المحلية، وتعزيز التصنيع المحلي وتوطينه.

وأوضح “يس” أن المجموعة تسعى، ضمن استراتيجيتها، إلى تمكين الشركات من خلال تطوير أعمالها وتوجيهها نحو مسار نمو مستدام، إلى جانب توفير حلول تمويلية مبتكرة تشمل التسهيلات الائتمانية أو المساهمة في رأس المال.