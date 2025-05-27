نعرض لكم الان تفاصيل خبر الخطيب: منتدى الأعمال المصري السويدي يشكل أرضية مشتركة تعزز… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 27 مايو 2025 07:16 مساءً - محمد أحمد _ افتتح المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فعاليات النسخة الثانية من منتدى الأعمال المصري السويدي، بحضور وزير التجارة الدولية والتعاون الإنمائي السويدي بنيامين دوسا، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جانب وفد من كبار ممثلي الشركات السويدية وأعضاء مجتمع الأعمال المصري.

وأكد الوزير، أن زيارة الوفد السويدي للقاهرة تعكس عمق العلاقات التاريخية والتعاون المتنامي بين البلدين، مشدداً على أهمية المنتدى في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، التي تفرض ضرورة تعزيز الشراكات الدولية وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي.

وأوضح أن العلاقات الثنائية بين مصر والسويد تشكّل نموذجاً للتعاون الاستراتيجي القائم على الابتكار والتنمية المستدامة، لافتاً إلى أن البلدين يتقاطعان في الرؤى المتعلقة بالتقدم التكنولوجي والتحول الأخضر.

وأشار الخطيب إلى أن الحكومة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نفذت سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، شملت تعزيز السياسات النقدية والمالية، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية، بهدف خلق بيئة مواتية للنمو الاقتصادي وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

كما نوه إلى أن مصر توفر اليوم بنية تحتية حديثة، وموقعاً جغرافياً استراتيجياً يتيح الوصول إلى أسواق متعددة وسريعة النمو، مما يجعلها وجهة واعدة للاستثمارات السويدية في مجالات مثل الطاقة المتجددة، والتصنيع، والتكنولوجيا، والنقل.

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وفي هذا السياق، استعرض الوزير مبادرة “الرخصة الذهبية” التي تمنح موافقة سريعة للمشروعات الاستراتيجية، إلى جانب حوافز إضافية للقطاعات ذات الأولوية، وهي مجالات تحظى السويد فيها بخبرة دولية واسعة.

و شدد وزير الاستثمار علي أن المنتدى يمثل أرضية فعالة للحوار وتبادل الرؤى، ويسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للتعاون بين القاهرة وستوكهولم.

من جانبه، عبّر الوزير السويدي بنيامين دوسا عن تقديره للجهود التي تبذلها مصر في تحسين مناخ الاستثمار، مؤكداً أن التعاون بين البلدين يستند إلى مبادئ الابتكار والاستدامة والتجارة الحرة.

وأشار دوسا إلى 19 شركة سويدية في المنتدى، تعكس اهتمام قطاع الأعمال السويدي بالسوق المصرية، لا سيما في مجالات التحول الرقمي والطاقة والنقل المستدام، التي تمثل أولوية مشتركة.

وقد شهد المنتدى توقيع مذكرة تفاهم بين شركتي “فولفو” و”GB أوتو”، إضافة إلى توقيع محضر أعمال منتدى الأعمال المصري السويدي الثاني، في خطوة تؤسس لمزيد من الشراكات المثمرة بين القطاعين الخاصين في البلدين.