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نعرض لكم الان تفاصيل خبر جنوب أفريقيا تعرض شراء الغاز الأمريكي مقابل إعفاءات جمركية من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 27 مايو 2025 03:14 مساءً - العربية نت _ أعلن متحدث باسم الرئاسة في جنوب أفريقيا أنّ بريتوريا عرضت على واشنطن شراء كميات من الغاز الطبيعي المسال مقابل حصولها على إعفاءات جمركية على قسم من صادراتها إلى الولايات المتحدة من المركبات والصلب والألومنيوم.
وكان رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا الذي ترأس بلاده حاليًا مجموعة العشرين التقى الأربعاء الماضي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اجتماع عُقد في البيت الأبيض.
وعرضت وزيرة جنوب أفريقية “الخطوط العريضة” لاتفاقية ثنائية تتضمّن شراء بريتوريا كميات من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتّحدة بقيمة “900 مليون إلى 1.2 مليار دولار” سنويًا لمدة عشر سنوات، وفق وكالة “فرانس برس”.
وأوضحت الوزيرة أنّ بريتوريا تريد بالمقابل الحصول على “حصة قدرها 40 ألف مركبة سنويًا معفاة من الرسوم الجمركية في قطاع السيارات” لصادراتها، فضلًا عن “385 ألف طن من الفولاذ و132 ألف طن من الألومنيوم” معفاة أيضًا من الرسوم الجمركية.
وقال المتحدّث باسم الرئاسة في جنوب أفريقيا فينسنت ماغوينيا، إنّ “هذه الأرقام مدرجة في اقتراح اتفاقية التجارة الذي قدّمته جنوب أفريقيا إلى مكتب الممثل التجاري الأمريكي لمراجعته وإجراء مفاوضات إضافية بشأنه”.
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وبحسب الوزيرة فإنّ الاتفاقية تلحظ أيضًا “تعاونًا في التقنيات الحيوية، مثل التكسير الهيدروليكي” لتعزيز إنتاج الغاز في جنوب أفريقيا.
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