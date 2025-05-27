نعرض لكم الان تفاصيل خبر إيرادات إيديتا تنمو 9.1% إلى 4.3 مليار جنيه في الربع الأول من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 27 مايو 2025 11:12 صباحاً - دوت الخليج – حققت شركة إيديتا للصناعات الغذائية نموًا في إيرادات الربع الأول بنسبة 9.1% إلى 4.3 مليار جنيه، مسجلة 381 مليون جنيه صافي ربح خلال الفترة نفسها.

وأشارت الشركة، في بيان مساء اليوم، إلى نمو هامش مجمل الربح ليسجل 31.6% بالربع الأول من العام الجاري مقابل 30.6% في الربع المقارن العام الماضي.

ونوّهت إيديتا بارتفاع هامش صافي الربح على أساس ربع سنوي ليسجل 8.9% ارتفاعًا من 7.3% في الربع المقارن؛ بفضل “كفاءة إدارة التكاليف على خلفية استقرار معدلات التضخم خلال الفترة”.

وواصل قطاع الكيك صدارة المساهمة في إيرادات الشركة، بارتفاعٍ 14.3% ليسهم بنحو 53.7% من إجمالي إيرادات الربع الأول، وفق البيان.

وارتفعت إيرادات قطاعي الويفر والمقرمشات بنسبة 11.8% و13.3% بالترتيب، وزادت إيرادات قطاع البسكويت بنسبة 224.8% مدفوعة بزيادة الكميات المباعة بأكثر من الضعف.

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وأشارت إيديتا إلى ارتفاع صافي مبيعات التصدير بنسبة 19.5% إلى 317.5 مليون جنيه في الربع الأول من العام الجاري.

وبالتوزاي، حققت إيديتا المغرب إيرادات بقيمة 127.4 مليون جنيه، بنسبة نمو 57.9%؛ بفضل مبادرات الارتقاء بشبكة التوزيع وتحسين كفاءة استخدام الموارد.

وأضافت أن “إيديتا للتجارة والتوزيع” واصلت جهودها لتوسيع شبكة قنوات التوزيع الرئيسية، بما في ذلك قنوات البيع بالتجزئة والجملة، بالإضافة إلى الاستثمارات في التوسع بأسطول الشاحنات.

وأشارت إلى مواصلة الشركة تعزيز مكانتها بقنوات التجارة والتوزيع عالية القيمة مثل منصات التجارة الإلكترونية؛ والتي شهدت نمو حجم المبيعات بنسبة 68% خلال الربع الأول.

وبدوره، قال المهندس هاني برزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إيديتا للصناعات الغذائية، إنها عززت كفاءة تسعير محفظة المنتجات بعد انخفاض قيمة الجنيه خلال العام الماضي؛ بهدف تعزيز الربحية.

وأضاف برزي أن حالة الاستقرار التي تشهدها السوق حاليا ستسهم في تحسن معدلات الطلب وبالتالي نمو الكميات المباعة.

وأكد مواصلة إيديتا جهودها “لترسيخ ريادتها في قطاعي الكيك والمخبوزات”، مضيفًا: “كما تركز على تنمية مصادر الإيرادات الأخرى، خاصة من قطاعات مثل الويفر والبسكويت والحلويات والمخبوزات المجمدة، بالتوازي مع تنفيذ خطط التوسع الإقليمي.

وأعرب عن ثقته في المردود الإيجابي لهذه الجهود على دفع عجلة النمو وتعظيم القيمة من مختلف أنشطة الشركة.