وزير الخارجية يستعرض التحديات الاقتصادية أمام مصر في ظل…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 26 مايو 2025 10:16 مساءً - دوت الخليج_ التقى دكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الاثنين، أعضاء لجنة العلاقات مع دول المشرق بالبرلمان الأوروبى برئاسة النائب “لورنت كاستيو” رئيس اللجنة، في إطار التواصل الدورى مع البرلمان الأوروبى.

وأكد عبد العاطي التطلع لمواصلة العمل المشترك مع كافة مؤسسات الاتحاد الأوروبى بما فيها البرلمان الأوروبى لدعم الشراكة القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبى التى تم ترفيعها للشراكة الاستراتيجية والشاملة، مبرزا العلاقات السياسية والاقتصادية البناءة مع الاتحاد الأوروبى.

وأشار وزير الخارجية إلى الدور الهام للبرلمان الأوروبى في تنفيذ المحاور الستة للشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الاوروبى، بما فيها المكون الاقتصادى وتنفيذ الحزمة المالية، واستعرض التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر نتيجة التطورات فى الإقليم والبحر الأحمر.

واستعرض عبد العاطي أمام الوفد الأوروبى الجهود المصرية إزاء مختلف التحديات الإقليمية، حيث تناول محددات الموقف المصرى من التطورات في غزة ولبنان وسوريا والسودان وليبيا، وتداعيات تلك الأزمات على أمن واستقرار المنطقة، مشدداً على ترابط أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط بالأمن الاوروبى.