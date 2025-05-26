77 مليار جنيه استثمارات اتصالات مصر منذ 2006 حتى الربع الأول…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 26 مايو 2025 10:16 مساءً - محمد احمد_ أعلنت شركة اتصالات مصر ، إن حجم الاستثمارات الفعلية والمشروعات التي نفذتها منذ عام 2006 حتى الربع الأول من العام الحالي بلغ 77 مليار جنيه .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع وفد الشركة ضم المهندس حازم متولي المدير التنفيذي وقيادات الشركة لاستعراض المشروعات الشركة الحالية في مصر و الخطط المستقبلية .

وأكد حازم متولي، المدير التنفيذي لاتصالات مصر، أن الشركة تخطط لضخ استثمارات مستقبلية في مصر خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه ، قال المهندس حسن الخطيب، إن قطاع الاتصالات يمثل أحد القطاعات الاستثمارية الرئيسية في مصر ، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للشركة للاستثمار والتوسع في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة.

أوضح الخطيب أن الدولة تستهدف توفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين وتسهيل بيئة الأعمال وبما يسهم في تبسيط الإجراءات وزيادة تنافسية مصر الاستثمارية.

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جدير بالذكر أن الشركة بدأت أعمالها في مصر في مايو 2007 وحققت مجموعة من النجاحات المتتالية التي تؤكد ريادتها التكنولوجية، وهي تعد أول شركة توفر خدمات الجيل 3.5 ذات الجودة العالية.

وحازت على السبق في تقديم خدمات الجيل الرابع دون حاجة عملائها لتغيير شرائح هواتفهم، بالإضافة لتطوير شبكتها بشكل مستمر، وتقدم الشركة خدمات دولية متميزة، بجانب تقديم خدمات الإنترنت المنزلي ADSL بالإضافة لخدمة التليفون الأرضي الثابت، لتصبح أول مشغل رقمي متكامل.