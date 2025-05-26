شريف فاروق: التموين تستهلك 10 ملايين طن سنويا من القمح

دبي - احمد فتحي في الاثنين 26 مايو 2025 02:34 مساءً - محمد أحمد _ أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الاحتياطي الأستراتيجي من السلع الأساسية في مصر مستقر وآمن، ويغطي فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا، وذلك بحسب نوع كل سلعة.

المخزون السلعي يتخطي 12 شهرا لبعض الأصناف واستراتيجية دقيقة لتأمين احتياجات

وأوضح فاروق، خلال مؤتمر صحفي، أن الدولة تمتلك احتياطيًا من القمح يكفي لأكثر من 6 أشهر، ومن السكر ما يكفي لأكثر من عام، بينما يبلغ احتياطي الزيت نحو 4 أشهر.

وأشار الوزير إلى أن الدولة تعتمد على استراتيجيات فنية دقيقة لتأمين احتياجاتها من السلع الأساسية، بما يشمل تطوير السعات التخزينية، وإنشاء مناطق لوجستية حديثة، وذلك في إطار التوجه نحو لعب دور تجاري فعال يتجاوز مجرد سد الفجوات الاستهلاكية.

وفيما يتعلق بتوريد القمح المحلي، أوضح وزير التموين أن مصر اقتربت من تحقيق المستهدف لهذا الموسم، مما يساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي.

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وأشار إلى أن الوزارة تحتاج إلى كميات تتراوح بين 9.5 إلى 10 ملايين طن سنويًا، لتلبية احتياجات إنتاج الخبز المدعم.

وفيما يخص استيراد القمح من الخارج، نبه فاروق إلي أن الوزارة، من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر، تعمل على تنويع مصادر الاستيراد .

وتابع قائلا: “نحن منفتحون على جميع مناشئ التوريد عالميًا، وهو ما يمنحنا مرونة أكبر في التفاوض، والحصول على أفضل الأسعار وأعلى مستويات الجودة”.