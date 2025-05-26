تراجع أسعار الذهب مع تهدئة ترامب لهجته تجاه الاتحاد الأوروبي

دبي - احمد فتحي في الاثنين 26 مايو 2025 01:31 مساءً - العربية نت _ تراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوياتها في أسبوعين، اليوم الإثنين، بعد أن حدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم التاسع من يوليو موعدًا نهائيًا للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، ملغيًا تهديده السابق بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% اعتبارًا من الأول من يونيو.

وبحلول الساعة 01:01 بتوقيت جرينتش، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% ليصل إلى 3339.13 دولارًا للأونصة. كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.8% لتسجّل 3337.40 دولارًا للأونصة، وفقا لـ””.

وتراجع ترامب يوم الأحد، عن تهديده بتسريع فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الواردات القادمة من الاتحاد الأوروبي، ووافق على تمديد المهلة النهائية للمحادثات التجارية حتى التاسع من يوليو، بعدما صرّحت رئيسة المفوضية الأوروبية بأن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى مزيد من الوقت “للتوصل إلى اتفاق جيد”.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بأكثر من 2% يوم الجمعة، مسجّلة أعلى مستوياتها في أسبوعين، مدعومة بالإقبال على أصول الملاذ الآمن، بعدما أوصى ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من الأول من يونيو، إضافة إلى دراسة فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على أجهزة آيفون المصنَّعة خارج الولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، انخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوياته في نحو شهر مقابل سلة من العملات الأخرى، ما يجعل الذهب المقوّم بالدولار الأمريكي أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

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وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 33.36 دولارًا للأونصة، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 0.1% إلى 1095.90 دولارًا، وصعد البلاديوم بنسبة 0.8% ليصل إلى 1000.83 دولارًا للأونصة.