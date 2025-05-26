ترامب يرجئ فرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي حتى 9 يوليو

دبي - احمد فتحي في الاثنين 26 مايو 2025 01:31 مساءً - _ تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد عن تهديده بتسريع فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الواردات من الاتحاد الأوروبي، ووافق على تمديد الموعد النهائي للمحادثات التجارية حتى التاسع من يوليو بعد أن قالت رئيسة المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى مزيد من الوقت “للتوصل إلى اتفاق جيد”.

هدد ترامب يوم الجمعة بتكثيف حربه التجارية بعد أن عبر عن عدم رضاه لأن المحادثات التجارية لا تتحرك بسرعة كافية، قائلا إنه يريد أن يبدأ تطبيق رسوم جمركية باهظة على الواردات الأوروبية في الأول من يونيو. وأدى هذا التهديد إلى اضطراب الأسواق العالمية.

وتراجع ترامب بعد أن أخبرته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال مكالمة هاتفية أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى مزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق وطلبت منه تأجيل الرسوم الجمركية حتى شهر يوليو، وهو الموعد النهائي الذي حدده في الأصل عندما أعلن عن الرسوم الجديدة في أبريل.

وقال ترامب للصحافيين أمس الأحد إنه وافق على الطلب. وقال إن فون دير لاين قالت له “سنجتمع معا بسرعة لنرى ما إذا كان بإمكاننا التوصل إلى شيء ما”.

وقالت فون دير لاين في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن الاتحاد الأوروبي مستعد للتحرك بسرعة في المحادثات التجارية.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وذكرت فون دير لاين في منشور على موقع إكس أمس الأحد، أنها أجرت مكالمة هاتفية “جيدة” مع ترامب.

كان ترامب قد حدد في أوائل أبريل الماضي مهلة 90 يوما للمحادثات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والتي كان من المقرر أن تنتهي في التاسع من يوليو.