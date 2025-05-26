وزير التموين: توريد 3.5 ملايين طن قمح محلي حتى الآن ..…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 26 مايو 2025 01:31 مساءً - محمد أحمد _ أعلن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، ارتفاع معدلات توريد القمح المحلي لموسم 2025 إلي أكثر من 3.5 ملايين طن حتي الآن .

وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي، أن هذه الكميات تتخطي ما تم توريده خلال ذات الفترة الموسم الماضي، مؤكدًا أن موسم التوريد لا يزال مستمرًا، وأن هناك مستهدفات أكبر تسعى الوزارة لتحقيقها في إطار خطتها لتعزيز الاعتماد على القمح المحلي.

أضاف، أن الحكومة حريصة على تشجيع المزارعين من خلال تسعير عادل وجاذب للقمح، حيث تم الإعلان هذا العام عن سعر 2200 جنيه للأردب بدرجة نقاوة 23.5، ما يعادل نحو 14,500 جنيه للطن وفقًا لسعر الصرف الحالي، وهو ما يشجع الفلاحين على الزراعة المبكرة وزيادة الإنتاج المحلي.

ولفت فاروق إلي أن الوزارة نجحت في توفير مخزون استراتيجي أمن من السلع يكفي لمدة 6 أشهر ، وهناك دائما متابعة جيدة للأسواق للحصول علي افضل الاسعار للسلع بجانب التوسع في السعات التخزينية والمناطق اللوجستية، بما يساهم في تقليل حلقات التداول

وذكر أن الاعتماد على القمح المحلي يتيح لمصر مرونة أكبر في التفاوض على صفقات الاستيراد الخارجية، مؤكدا أنه كلما زادت عمليات شراء القمح المحلي كلما تقلص حجم الاستيراد الخارجي وساهم في دعم الاحتياطي الاستراتيجي، خاصة في ظل تقلبات الأسواق العالمية.

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وفيما يتعلق بالقمح المستورد، أوضح وزير التموين أن الوزارة مستمرة في تعزيز التعاون مع عدد من الدول في ملف استيراد القمح، ومن بينها بلغاريا، حيث يتم التفاوض على كميات جديدة ضمن خطة تنويع مصادر الاستيراد وضمان أمن غذائي مستدام.

وفيما يخص استعدادات عيد الأضحى المبارك، أوضح فاروق أن الوزارة بدأت، بالتنسيق مع وزارة الزراعة ووزارة الأوقاف، تجهيز الشوادر لطرح اللحوم الحية والمذبوحة بأسعار مناسبة، وذلك بدءًا من 20 مايو الجاري، ضمن خطة الدولة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين خلال الموسم.