نعرض لكم الان تفاصيل خبر ألمانيا: الرسوم الجمركية تعرض أمريكا للخطر وتحتاج إلى حل… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 26 مايو 2025 12:18 مساءً - سي إن بي سي_ قال وزير المالية الألماني، لارس كلينغبايل، الأحد، إن الولايات المتحدة لديها مصلحة مشتركة في إيجاد حل سريع للنزاع المتعلق بفرض الرسوم الجمركية، بعد تهديد الرئيس الأميركي بفرض رسوم جمركية 50% على الواردات الأوروبية.

وبعد فترة من التهدئة، اشتعلت الأمور من جديد يوم الجمعة بعد أن أوصى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية 50% على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي بدءاً من الأول من يونيو.

وتظهر بيانات رسمية أن ألمانيا كانت أكبر دولة أوروبية تصدر منتجات إلى الولايات المتحدة في العام الماضي إذ بلغ حجم صادراتها 161 مليار يورو، 183 مليار دولار.

لكن كلينغبايل قال لهيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية “إيه آر دي” إن الرسوم الجمركية تعرض الولايات المتحدة للخطر وكذلك الاقتصاد الألماني.

وأضاف “يجب ألا نشعر بالاستفزاز بل يجب أن نركز على المخاطر. نحن نريد حلاً مشتركاً مع الولايات المتحدة… وأريد أن أقول بوضوح شديد هنا أن ذلك يصب أيضاً في مصلحة الولايات المتحدة”.

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وتابع “جميع البيانات الآتية من الولايات المتحدة بشأن مستوى الدولار والسندات الأميركية تُظهر أن من مصلحتهم أيضاً التعاون معنا”.

وعلّق البيت الأبيض معظم الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في أوائل أبريل على معظم دول العالم، وذلك بعد أن أقدم مستثمرون على بيع أصول أميركية ومنها السندات الحكومية والدولار.

لكن ترامب أبقى على رسوم أساسية 10% على معظم الواردات، وخفض لاحقاً الرسوم على السلع الصينية من 145% إلى 30%.

ومن شأن فرض ضريبة 50% على الواردات من الاتحاد الأوروبي أن يرفع التضخم في الولايات المتحدة، لا سيما أسعار الأدوية والآلات والسيارات الألمانية.