نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء يطالب إكسون موبيل بخطة واضحة لبدء الإنتاج من… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 25 مايو 2025 05:21 مساءً - طلب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، من مسئولي شركة “إكسون موبيل” برنامج عمل يتضمن خطة زمنية واضحة لبدء الإنتاج من منطقتي امتياز “كايرو” و”مصري”، موجهًا بتسهيل كل الأمور المتعلقة بهذين الامتيازين من إجراءات وتراخيص ولوجستيات.

جاء ذلك في سياق استقبال رئيس مجلس الوزراء المصري مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، جون أرديل، نائب رئيس شركة “إكسون موبيل” العالمية لشئون الاستكشاف؛ لاستعراض موقف عددٍ من مناطق الامتياز التابعة للشركة في مصر.

حضر اللقاء، المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس عمرو أبو عيطة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “إكسون موبيل مصر”، وعددٍ من مسئولي الشركة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد أن الشركة تُعد شريكًا استراتيجيًا لمصر في قطاع الطاقة، مُعربًا عن تقديره لأنشطة الشركة في قطاع البترول والغاز بالسوق المصرية، ومشيرًا إلى أن اجتماع اليوم يأتي لبحث موقف عدد من مناطق الامتياز التابعة للشركة، خاصة في البحر المتوسط، فضلًا عن استعراض فرص التعاون المستقبلية بين الحكومة والشركة العالمية.

وقال مدبولي لمسئولي الشركة: “كلي ثقة في استمرار التعاون المثمر مع إكسون موبيل كشريك مهم محل ثقة من جانبنا”، مضيفًا أنه يتابع مع وزير البترول بشكل مستمر أنشطة الشركة في السوق المصرية وموقف المشروعات التي تقوم حاليًا على تنفيذها.

تابعنا على | Linkedin | instagram

بدوره، استعرض جون أرديل، نائب رئيس شركة “إكسون موبيل” العالمية لشئون الاستكشاف، موقف وبرنامج العمل في منطقتي امتياز الغاز الطبيعي التابعتين للشركة في البحر المتوسط، وهما منطقتا “كايرو” و”مصري” والتقنيات الحديثة التي ستستخدمها الشركة في أعمال الحفر، مشيرًا إلى أنه جار تكثيف جهود الحفر بعد الانتهاء من إجراء المسح السيزمي بهما في إطار أعمال الاستكشاف بالمنطقتين.

وأكد “أرديل” أن شركة “إكسون موبيل” تُسرع الخطى من أجل إنجاز أعمال الحفر بمنطقتي الامتياز المشار إليهما، مستعرضًا في هذا الصدد الظروف الحالية لعملية الحفر في المياه العميقة، قائلًا: نتطلع إلى تحقيق المزيد من الاكتشافات في السوق المصرية.

بدوره، عرض المهندس كريم بدوي الفرص الاستثمارية المتاحة فى قطاع البترول المصري في مجالات البحث والاستكشاف للغاز الطبيعى والبترول، مؤكدًا أن شركة “إكسون موبيل” تعد من أهم الشركاء الأجانب لنا في قطاع البترول والغاز.

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء استعداده لتقديم كل الدعم والحوافز الممكنة لشركة “إكسون موبيل” العالمية بما يسرّع من وتيرة عملية الحفر في منطقتي الامتياز “كايرو” و”مصري”، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يُولي اهتمامًا كبيرًا لمشروعات استكشاف الغاز الطبيعي، وكلّف بتيسير الإجراءات الخاصة بهذه المشروعات.