نعرض لكم الان تفاصيل خبر مجدي طلبة: دعم التصدير لا يجب أن يكون نقديا فقط.. بل… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 25 مايو 2025 04:20 مساءً - فاطمة أبو زيد ومحمد أحمد _ قال المهندس مجدي طلبة، رئيس شركة T&C للملابس الجاهزة، وعضو المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن على مصر أن تحتذي بنماذج الدول التي نجحت في تطبيق برامج دعم الصادرات بفعالية، مثل ألمانيا وإنجلترا والولايات المتحدة، حيث تم الجمع بين المساندة النقدية والمساندة التكنولوجية، وهو ما يجب أخذه في الاعتبار داخل البرنامج المصري.

أضاف طلبة في تصريحات خاصة لجريدة «دوت الخليج»، أن صرف أموال برنامج رد الأعباء التصديرية على مدار ثلاث سنوات ليس بالأمر الإيجابي، متسائلًا: “لماذا لا يتم احتساب فروق أسعار العملة مسبقًا؟”، مشددًا على أهمية ربط الدعم بتقلبات سعر الدولار، لضمان حماية المصدرين من تأثيرات تغير العملة في السوق التصديرية.

وتابع أن آلية السداد المقترحة التي تنص على صرف 50% نقدًا و50% من خلال المقاصة تُعتبر ملائمة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، لكنها بحاجة إلى التطبيق الكامل مع جميع الجهات الحكومية، مشيرًا إلى أن بعض الوزارات ما زالت ترفض تفعيل هذه الآلية، وهو ما يخلق عوائق أمام الشركات.

ونوه إلى ضرورة توسيع المقاصة لتشمل التأمينات الاجتماعية، والتي تُعد من أعلى النسب عالميًّا، بالإضافة إلى تطبيقها مع الجهات المختصة برسوم الاستثمار في المناطق الحرة وضريبة كسب العمل، لتجنب الحجز على أموال المصدرين.

ولفت إلى أن كثيرًا من الصناعات المحلية لم تشهد تحديثًا تكنولوجيًّا منذ سنوات، مما يُضعف القدرة التنافسية للصادرات المصرية، مطالبًا بتوجيه الدعم نحو تحديث المعدات والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة لزيادة القيمة المضافة للمنتجات.

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وأشار طلبة إلى أن هناك مستحقات مالية لم تُصرف منذ أكثر من ثلاث سنوات، وهو أمر يؤثر سلبًا على السيولة المالية للشركات، ويُقلل من فاعلية البرنامج، مؤكدًا أن دعم التصدير مهم، لكن الأهم هو كيفية توجيه هذا الدعم لتعظيم الأثر.

وأكد أن رفع نسبة المكون المحلي إلى 35% قد يشكل تحديًا لبعض القطاعات، إلا أن له فوائد كبيرة على المدى الطويل في دعم الصناعة الوطنية.

مشاكل الصناعة لا تُختزل في برنامج رد الأعباء فقط

وأكد طلبه على ضرورة عدم تطبيق البرنامج بأثر رجعي، تجنبًا للارتباك، مشيرًا إلى أن حل مشاكل الصناعة لا يقتصر على دعم الصادرات فقط، بل يشمل أيضًا ملفات الأراضي، والعمالة المدربة، والتمويل.