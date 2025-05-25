نعرض لكم الان تفاصيل خبر “تنميه” تتعاون مع مؤسسة التعليم فوق الجميع… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 25 مايو 2025 03:18 مساءً - أطلق برنامج “صلتك” التابع لمؤسسة التعليم فوق الجميع، بالتعاون مع شركة تنميه لخدمات المشروعات متناهية الصغر، التابعة لمجموعة إي اف چي القابضة، مبادرة “التوظيف الذاتي للشباب” للتغلب على تحديات أزمة البطالة بين الشباب في جمهورية مصر العربية.

ووفقا لبيان اليوم، تهدف هذه المبادرة، التي تمتد إلى ثلاث سنوات ونصف، إلى تمكين 305,000 شاب مصري من الحصول على الفرص التمويلية الملائمة، وتثقيفهم ماليًا، لمساعدتهم في تأسيس وتنمية أعمالهم، ولا سيما المشروعات الصغيرة العاملة بالقطاعات الاقتصادية الرئيسية.

ويشهد سوق العمل في مصر تحديات كبيرة، إذ لا تزال معدلات بطالة الشباب مرتفعة، رُغم جهود الحكومة لتوفير 800 ألف فرصة عمل جديدة سنويًا. ونظرًا للدور المحوري الذي تلعبه تلك المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في دفع عجلة النمو الاقتصادي، حيث تشكل 98% من مشروعات القطاع الخاص، تهدف مبادرة “التوظيف الذاتي للشباب” إلى سد الفجوة المالية القائمة عبر تسهيل حصول رواد الأعمال الشباب على الحلول المالية المناسبة لضمان استدامة الأعمال.

وتقدم المبادرة مجموعة من المزايا الحصرية لرواد الأعمال الشباب ومن أبرزها، “موارد ضمان الائتمان للخسارة الجزئية”، والمصممة للحد من مخاطر الإقراض وتسهيل حصول رواد الأعمال على الحلول المالية اللازمة، وبالأخص، الشرائح التي لا تحظى بإمكانية الوصول إلى الحلول التمويلية المناسبة. ونتيجةً لذلك، من المتوقع أن يرتفع عدد المستفيدين الشباب إلى 305,000 شاب عند اكتمال المبادرة.

وتقدم المبادرة حلول التمويل الأخضر، والمخصصة لدعم المشروعات العاملة في قطاعي الزراعة والطاقة المتجددة. وإضافةً إلى ذلك، ستركز الفروع المتنقلة في توسيع نطاق الخدمات المالية لتشمل المناطق الريفية والنائية، مما يسهم في تعزيز الشمول المالي. كما ستوفر المبادرة دورات تدريبية حول الثقافة المالية من خلال جلسات تعليمية مُخصصة ومنصات التواصل الرقمي، بهدف تزويد الشباب بمهارات الإدارة المالية الأساسية لتحسين استدامة الأعمال وزيادة معدلات نجاحها.

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وفي هذا السياق، قال حسن الملا، المدير التنفيذي لبرنامج صلتك في مؤسسة التعليم فوق الجميع، “في برنامج صلتك، نؤمن بأن تمكين الشباب هو مفتاح ازدهار المجتمعات، ومن خلال هذه المبادرة في جمهورية مصر، نسعى إلى تهيئة بيئة اقتصادية تُمكّن الشباب من تجاوز التحديات وتحقيق طموحاتهم، عبر تسهيل الوصول إلى التمويل والتدريب اللازمين لإطلاق مشاريعهم الخاصة، إن رؤيتنا تتمثل في دعم جيل جديد من رواد الأعمال المصريين، قادر على قيادة النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة في وطنهم.”

ومن جانبه، أكد ﭼينو ﭼونسون، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تنميه، على التزام الشركة بتعزيز النمو الاقتصادي وتمكين رواد الأعمال الشباب في مصر. كما أشار ﭼونسون إلى أهمية هذه المبادرة، والتي تعد بمثابة شهادة على التزام الشركة الجاد بتوفير الخدمات المالية الأساسية لدعم رواد الأعمال، ومساعدتهم في تأسيس مشروعات مستدامة للمساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية بالبلاد، مدعومة بخبراتها الواسعة والموارد اللازمة لتحقيق مردود إيجابي طويل الأجل، وتمكين الجيل القادم من رواد الأعمال.

وتدعم مبادرة “التوظيف الذاتي للشباب” الجهود الوطنية للحد من البطالة وتعزيز التنوع الاقتصادي. ومن خلال توفير حلول التمويل الأخضر، تُسهم المبادرة أيضًا في تحقيق أهداف مصر المتعلقة بالعمل المناخي من خلال تشجيع الممارسات المسؤولة بيئيًا.

جدير بالذكر أن هذه الشراكة الاستراتيجية، تؤكد التزام الطرفين بخلق فرص اقتصادية طويلة الأجل للشباب المصري من خلال تمكينهم بالمهارات والأدوات المالية اللازمة لتأمين سُبُل عيش مستدامة ودفع النمو الاقتصادي للبلاد.