نعرض لكم الان تفاصيل خبر «الهواري جروب» تعتزم الاستثمار في كينيا وجنوب السودان من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 25 مايو 2025 01:11 مساءً - محمد أحمد _ تستهدف شركة الهواري جروب للحاصلات الزراعية دخول كينيا وجنوب السودان لأول مرة ضمن تحالف يضم عددًا من الشركات المصرية.

وقال هيثم الهواري، رئيس مجلس إدارة الشركة، إنها تمتلك استثمارات قائمة بالفعل في السودان والسنغال، بمجال المحاصيل الزراعية والثروة الداجنة، باستثمارات تصل إلى مليون دولار.

أضاف الهواري في تصريحات لـ”دوت الخليج”، إن “الهواري جروب” تخطط لزيادة استثماراتها الخارجية، حيث تعمل حاليًا على تطوير مشروعات زراعية تشمل الخضراوات والقطاعات الحيوانية، ويجري تنفيذها فعليًّا على أرض الواقع.

وأكد أن السوق الإفريقية مليئة بالفرص، لكنها تحتاج إلى حضور فعلي على الأرض وجهد مستمر لتحقيق نتائج ملموسة.

ونوّه بأن الشركة تنتج: منتجات زراعية، ودواجن، ولحوم، وأسماك، بالإضافة إلى العسل الأسود والصناعي.

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وأشار إلى أن “الهواري جروب” تمتلك مصنعًا للعسل الأسود في نجع حمادي باستثمارات 180 مليون جنيه، وآخر للعسل الصناعي في دار السلام بسوهاج بطاقة إنتاجية 5000 طن، مع خطط لمضاعفة الإنتاج بإضافة خطوط جديدة.

وأكد الهواري أن أغلب الإنتاج يوجه حاليًا للسوق المحلية، بينما تستهدف الشركة في المرحلة المقبلة التوسع في التصدير، خاصة للسوق الأوروبية، من خلال شراكة جديدة في لندن تستهدف الجالية الإسلامية، بمنتجات مثل الدواجن والعسل وبعض السلع الغذائية نصف المصنّعة.

فيما يتعلق بالحاصلات الزراعية، أكد الهواري أن هناك نموًّا واضحًا في الإنتاج المحلي لأهم الأصناف، وعلى رأسها: القمح، مع تحسن ملحوظ خلال الـ3 سنوات الأخيرة.

وأعرب رئيس مجلس إدارة شركة الهواري جروب للحاصلات الزراعية عن أمله في تخطي مستهدفات التصدير الزراعي العام الحالي؛ بشرط توافر الجهد والدعم الحقيقي للقطاع.