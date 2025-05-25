مال وأعمال

الحرية للصناعات الغذائية تدرس إضافة خطوط إنتاج جديدة

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الحرية للصناعات الغذائية تدرس إضافة خطوط إنتاج جديدة من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 25 مايو 2025 01:11 مساءً - شاهندة إبراهيم _ قال حسن الفندي، رئيس شركة الحرية للصناعات الغذائية، صاحبة العلامة التجارية “صولا للحلويات”، إنها تدرس إضافة ماكينات وخطوط إنتاج جديدة، لزيادة طاقاتها الإنتاجية في ظل خططها التوسعية.

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أضاف الفندي في تصريحات لجريدة دوت الخليج، أن شركة الحرية تدرس كذلك إنتاج أصناف جديدة، وإجراء توسعات في مجالات مرتبطة بنشاطها نفسه.

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وفضّل رئيس شركة الحرية للصناعات الغذائية عدم الكشف عن المنتجات المستهدف إضافتها لحين الانتهاء من دراستها، مشيرًا إلى أن قطاع الحلويات غني بالتنوع في منتجاته، ومنها: المربى والحلاوة الطحينية والشوكولاتة.

كما نوّه بأن شركة الحرية للصناعات الغذائية تستهدف التوسع في أسواق عربية وإفريقية خلال الفترة المقبلة.

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وأوضح أن الشركة تسعى في هذا الصدد للمشاركة في المعارض المُقامة في دبي والسعودية، والتواصل مع المستوردين في إفريقيا.

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وأشار الفندي إلى أن خطط الشركة التوسعية قائمة ولم تتأثر بالتحديات الاقتصادية من ضعف الطلب، بينما تضرر القطاع الغذائي لعدم قدرته على العمل بكامل طاقته الإنتاجية، وهو ما يحول دون توسعه لعدم استغلال الطاقات الإنتاجية الموجودة في الأساس.

وتعمل شركة الحرية للصناعات الغذائية في إنتاج الشكولاتة والبونبون والبسكويت والعصائر عبر مصنعها في المنطقة الصناعية الثانية بالعاشر من رمضان.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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