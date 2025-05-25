الحرية للصناعات الغذائية تدرس إضافة خطوط إنتاج جديدة

دبي - احمد فتحي في الأحد 25 مايو 2025 01:11 مساءً - شاهندة إبراهيم _ قال حسن الفندي، رئيس شركة الحرية للصناعات الغذائية، صاحبة العلامة التجارية “صولا للحلويات”، إنها تدرس إضافة ماكينات وخطوط إنتاج جديدة، لزيادة طاقاتها الإنتاجية في ظل خططها التوسعية.

أضاف الفندي في تصريحات لجريدة دوت الخليج، أن شركة الحرية تدرس كذلك إنتاج أصناف جديدة، وإجراء توسعات في مجالات مرتبطة بنشاطها نفسه.

وفضّل رئيس شركة الحرية للصناعات الغذائية عدم الكشف عن المنتجات المستهدف إضافتها لحين الانتهاء من دراستها، مشيرًا إلى أن قطاع الحلويات غني بالتنوع في منتجاته، ومنها: المربى والحلاوة الطحينية والشوكولاتة.

كما نوّه بأن شركة الحرية للصناعات الغذائية تستهدف التوسع في أسواق عربية وإفريقية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الشركة تسعى في هذا الصدد للمشاركة في المعارض المُقامة في دبي والسعودية، والتواصل مع المستوردين في إفريقيا.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وأشار الفندي إلى أن خطط الشركة التوسعية قائمة ولم تتأثر بالتحديات الاقتصادية من ضعف الطلب، بينما تضرر القطاع الغذائي لعدم قدرته على العمل بكامل طاقته الإنتاجية، وهو ما يحول دون توسعه لعدم استغلال الطاقات الإنتاجية الموجودة في الأساس.

وتعمل شركة الحرية للصناعات الغذائية في إنتاج الشكولاتة والبونبون والبسكويت والعصائر عبر مصنعها في المنطقة الصناعية الثانية بالعاشر من رمضان.