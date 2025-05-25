نعرض لكم الان تفاصيل خبر ماسك يغادر البيت الأبيض ويعود للاستقرار في مكتبه لإدارة تسلا… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 25 مايو 2025 12:14 مساءً - سي إن بي سي_ بعد رحلة سياسية استمرت أربعة أشهر في الجناح الغربي للبيت الأبيض، يقول الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إنه عاد للعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع والنوم في المكتب للتركيز على منصة إكس

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