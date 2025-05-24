نعرض لكم الان تفاصيل خبر كامل الوزير يتفقد الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع من… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 24 مايو 2025 02:19 مساءً - واصل الفريق مهندس كامل نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل جولاته التفقدية لمتابعة المشروعات التي تنفذها وزارتا النقل والصناعة في كافة محافظات الجمهورية حيث تفقد الوزير، يرافقه كل من نائب وزير النقل للنقل البري ورئيس وقيادات هيئتي العامة للطرق والكباري والقومية للأنفاق، مواقع العمل بالخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أسوان/ أبو سمبل)، الذي يبلغ طوله 1100 كيلومتر، وذلك في المسافة من أكتوبر حتى المنيا.

وتابع الوزير، خلال جولته معدلات تنفيذ قطاعات المشروع، بدءاً من نقطة الربط مع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السخنة / مطروح) في محطة حدائق أكتوبر، ومتفقدا باقي قطاعات المسار وتقاطعه مع الطرق المختلفة مثل (الدائري الأوسطي والإقليمي والصعيد الغربى) وغيرها من الطرق في هذه المسافة.

وتمت متابعة أعمال تنفيذ جسر السكة والأعمال الصناعية في هذه المسافة بالاضافة الى المرور وتفقد ومتابعة معدلات تنفيذ الهيكل الخرساني لعدد (8) محطات فى هذه المسافة وذلك بواقع عدد (3) محطات للقطارات السريعة وهي (حدائق أكتوبر التبادلية بين الخطين الأول والثاني – بني سويف /الفيوم التي ستخدم اهالي المحافظتين – المنيا التي ستخدم اهالي و زائري المنطقة وتخدم تجمع الريف المصري الجديد و المناطق السياحية بالمحافظة وتعتبر عامل جذب مهم في تطوير المنطقة والاستثمارات المتوقعة بمدينة المنيا والظهير الصحراوي للمدينة و 5 محطة للقطار الإقليمي وهي ( العياط – الفشن – العدوة – بني مزار – سمالوط) من إجمالي 3) محطة تشكل إجمالي عدد محطات الخط الثاني من شبكة القطار السريع، حيث تابع الوزير المخطط الزمني لنهو كافة الأعمال ومخطط سير حركة الركاب من المدخل الرئيسى للمحطات حتى الوصول إلى صالات التذاكر والتنقل بين الأرصفة والمخطط الاستثماري لكل محطة.

وأكد الوزير ضرورة العمل على مدار الساعة وتنفيذ كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية خاصة مع أهمية المشروع الذي سيمثل نقلة نوعية هائلة في وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة في مصر.

وأشار إلى أنه تمت مراعاة أن تكون مواقع المحطات بصفة عامة قريبه من الطرق والأماكن السكنية ومناطق التقاطعات مع محاور النيل، لخدمة سكان محافظات الصعيد، وأن تكون جميع طرق الاقتراب للمحطات حرة وتخدم جميع اتجاهات الحركة المرورية، تيسيرا على المسافرين للوصول إلى المحطات من كل الاتجاهات ومن جميع المدن والقرى القريبة كما التقى الوزير خلال جولته مع عدد من العاملين بالمشروع حيث نقل تقدير الرئيس واعتزازه بكل عمال مصر ودورهم الكبير في تنفيذ المشروعات العملاقة .

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وأشار الوزير في تصريحات صحفية على هامش جولته أن اعمال تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع تجسد ملحمة عظيمة يتم تنفيذها على أرض مصر حيث انها تربط كافة أنحاء الجمهورية ببعضها بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، مثل المناطق الصناعية في (حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وغيرها) وخدمة المناطق السياحية بكافة أنواعها كما في (الجيزة وسوهاج والأقصر وأسوان وأبو سمبل والبحر الأحمر وغيرها) كذلك خدمة المناطق الزراعية الجديدة سواء في الدلتا الجديدة او مستقبل مصر أو جنة مصر وغرب المنيا وتوشكى وشرق العوينات، أيضاً المساهمة في خلق محاور لوجيستية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط وشمال وجنوب البلاد وربط المناطق الصناعية (مناطق الإنتاج) بالموانئ البحرية (مراكز التصدير) وكذا ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة (الدلتا الجديدة – غرب المنيا – توشكي – مستقبل مصر) بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدي، والربط بين المناطق السياحية وإمكانية التجول بين الأماكن الأثرية والتاريخية.

ونوه بتحقيق التكامل بين المطارات ( أسيوط – سوهاج – الأقصر – أسوان – أبو سمبل) والموانئ والطرق كمثال واضح للنقل متعدد الوسائل و ربط المحاجر (أبو طرطور – قنا – أسوان) بموانئ التصدير، وكذا خدمة التوسعات العمرانية للدولة (قنا الجديدة – أسوان الجديدة – توشكي) بالإضافة الى المساهمة في خلق محاور جديدة للتنمية المستدامة، وتغطية مناطق جديدة مثل المسافة من أسوان لأبو سمبل لم تكن تغطيها شبكة قطارات الديزل.

ويتطابق مسار الخطين الأول والثانى من الشبكة مع مخطط (ممر التنمية) الذى إقترحه العالم المصرى الدكتور “فاروق الباز” والذى يهدف إلى تحقيق تنمية زراعية وعمرانية من خلال زراعة مليون فدان وإستيعاب 20 مليون مواطن على مسار تنموى بطول 1200 كم من الأسكندرية وحتى أبو سمبل.

وقام الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل خلال زيارته الميدانية لمحافظة المنيا رافقه اللواء عماد كدواني محافظ المنيا بتفقد المنطقة الصناعية بوادي سريرية ومنطقة المطاهرة الصناعية، لبحث سُبل رفع كفاءتهما، والتعرف على كافة التحديات التي تواجه المنطقتين لدعم الاستثمار الصناعي بها، تمهيدًا لتحويل وادي سريرية والمطاهرة إلى أحد أبرز المراكز الصناعية الجاذبة للاستثمار في جنوب مصر.

بدأت الجولة بتفقد المنطقة الصناعية بوادي سريرية بمحافظة المنيا، والتي تمتد على مساحة 90 مليون م² تحت ولاية وزارة الصناعة، والمخصصة لاقامة أنشطة كيماوية ومواد بناء وغزل ونسيج، وتأتي هذه الجولة في إطار خطة وزارة الصناعة لبدء تفعيل وتنفيذ واستغلال المنطقة الصناعية بشكل كامل، تمهيدًا لتحقيق أهدافها التنموية وخاصة في صعيد مصر.

وتأتي الزيارة في إطار تحركات وزارة الصناعة لإنشاء احدى المدن الصناعية المتكاملة والمتخصصة بوادي سريرية بالمنيا على مساحة 5.5 مليون م² بنظام المطور الصناعي، ومرجح ان تصل تكلفتها الاستثمارية الإنشائية إلى 12 مليار جنيه، ومن المتوقع ان يوفر 250 ألف فرصة عمل تقريبا، ما يعكس مردوداً اقتصادياً ضخمًا للمشروعات الصناعية التي تعتمد عليها الدولة المصرية حاليا في النهضة الاقتصادية تنفيذا لرؤية مصر 2030.

وأوضح الوزير خلال جولته أن منطقة وادي سريرية تُعد وجهة واعدة استثمارياً نظراً لما تتمتع به من فرص كبيرة لإقامة صناعات في مجالات متعددة، مثل كربونات الكالسيوم، والرخام، وذلك للاستفادة بما تزخر به المنطقة من خامات محجريه، أهمها الحجر الجيري، والذي يصنف فيها كواحد من أعلى الخامات جودة على مستوى العالم، بنسبة عالية من كربونات الكالسيوم واقامة الصناعات المستغلة منه مثل الصناعات الغذائية والدوائية ومستحضرات التجميل فضلا عن مواد البناء كالأسمنت بأنواعه والسيراميك والزجاج، مشيراً إلى وجود خطة متكاملة لرفع كفاءة البنية التحتية بمنطقة وادي سريرية الصناعية؛ تمهيداً لاستقبالها العديد من المشروعات الصناعية الواعدة.

وتفقد الوزير الأرض المخصصة لشركة كليوبترا لمواد البناء بهدف إنشاء مصنع متخصص في إنتاج ألواح الزنك النقي المستخدم في أعمال الجلفنة للصناعات المختلفة ومنها صناعة السيارات حيث أكد مسؤولو الشركة أن حجم استثمارات المصنع ستبلغ 200 مليون دولار على مرحلتين (استثمار أجنبي بنسبة 70%)، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمرحلة الأولى 50 ألف طن من ألواح الزنك سنوياً، ومن المقرر أن تزيد إلى 100 ألف طن سنوياً في المرحلة الثانية.

وتبلغ مساحة أرض المشروع 75 ألف متر مربع، ومن المقرر أن يوفر المصنع فور تشغيله 500 فرصة عمل مباشرة و750 فرصة عمل غير مباشرة، وتخطط الشركة للانتهاء من اقامة المصنع خلال عام.