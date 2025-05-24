انخفاض القيمة السوقية لشركة أبل إلى ما دون 3 تريليونات دولار

دبي - احمد فتحي في السبت 24 مايو 2025 01:19 مساءً - سي إن بي سي_ انخفضت أسهم شركة أبل بأكثر من 2%، الجمعة 23 مايو، بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب عبر موقع “تروث سوشيال” أن أبل ستدفع رسوماً جمركية بنسبة 25% على أجهزة آيفون المباعة وغير المصنعة في الولايات المتحدة.

وأدى انخفاض سهم أبل إلى تراجع قيمته السوقية إلى ما دون مستوى 3 تريليونات دولار. وكان آخر إغلاق له دون هذا المستوى في 9 مايو.

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن على شركة أبل دفع رسوم جمركية بنسبة 25% على أجهزة آيفون غير المصنعة في الولايات المتحدة، وذلك في منشور على موقعه للتواصل الاجتماعي “تروث سوشال”.

وصرح ترامب في منشور بأن أبل ستضطر لدفع رسوم جمركية بنسبة 25% أو أكثر على أجهزة آيفون المصنعة خارج الولايات المتحدة.

ولا تزال مايكروسوفت وإنفيديا ضمن فئة “القيمة السوقية فوق 3 تريليونات دولار”.

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تتجه أسهم صانعة آيفون نحو تسجيل جلسة سلبية الثامنة على التوالي، وذلك لأول مرة منذ يناير 2020.

وقال ترامب: “أبلغت تيم كوك، رئيس شركة أبل، منذ فترة طويلة أنني أتوقع أن تُصنع وتُبنى أجهزة آيفون التي ستُباع في الولايات المتحدة داخل أمريكا، وليس في الهند أو أي مكان آخر. وإذا لم يحدث ذلك، فعلى آبل دفع رسوم جمركية بنسبة 25% على الأقل للولايات المتحدة”.

يذكر أنه يتم إنتاج آيفون بشكل أساسي في الصين، ولكنها تُحوّل حالياً الإنتاج إلى الهند بشكل جزئي، وذلك لأنها تتمتع بعلاقات تجارية أكثر ودية مع الولايات المتحدة.

وقدر بعض المحللين في وول ستريت أن نقل إنتاج آيفون إلى الولايات المتحدة من شأنه أن يرفع سعر الهاتف الذكي الذي تنتجه شركة أبل بنسبة 25% على الأقل.