مال وأعمال

انخفاض القيمة السوقية لشركة أبل إلى ما دون 3 تريليونات دولار

0 نشر
0 تبليغ

  • انخفاض القيمة السوقية لشركة أبل إلى ما دون 3 تريليونات دولار 1/8
  • انخفاض القيمة السوقية لشركة أبل إلى ما دون 3 تريليونات دولار 2/8
  • انخفاض القيمة السوقية لشركة أبل إلى ما دون 3 تريليونات دولار 3/8
  • انخفاض القيمة السوقية لشركة أبل إلى ما دون 3 تريليونات دولار 4/8
  • انخفاض القيمة السوقية لشركة أبل إلى ما دون 3 تريليونات دولار 5/8
  • انخفاض القيمة السوقية لشركة أبل إلى ما دون 3 تريليونات دولار 6/8
  • انخفاض القيمة السوقية لشركة أبل إلى ما دون 3 تريليونات دولار 7/8
  • انخفاض القيمة السوقية لشركة أبل إلى ما دون 3 تريليونات دولار 8/8

نعرض لكم الان تفاصيل خبر انخفاض القيمة السوقية لشركة أبل إلى ما دون 3 تريليونات دولار من قسم مال واعمال

aiBANK

دبي - احمد فتحي في السبت 24 مايو 2025 01:19 مساءً - سي إن بي سي_ انخفضت أسهم شركة أبل بأكثر من 2%، الجمعة 23 مايو، بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب عبر موقع “تروث سوشيال” أن أبل ستدفع رسوماً جمركية بنسبة 25% على أجهزة آيفون المباعة وغير المصنعة في الولايات المتحدة.

predco_adv_2021

وأدى انخفاض سهم أبل إلى تراجع قيمته السوقية إلى ما دون مستوى 3 تريليونات دولار. وكان آخر إغلاق له دون هذا المستوى في 9 مايو.

E-Bank

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن على شركة أبل دفع رسوم جمركية بنسبة 25% على أجهزة آيفون غير المصنعة في الولايات المتحدة، وذلك في منشور على موقعه للتواصل الاجتماعي “تروث سوشال”.

وصرح ترامب في منشور بأن أبل ستضطر لدفع رسوم جمركية بنسبة 25% أو أكثر على أجهزة آيفون المصنعة خارج الولايات المتحدة.

AYADY
propakmena

ولا تزال مايكروسوفت وإنفيديا ضمن فئة “القيمة السوقية فوق 3 تريليونات دولار”.

تابعنا على | Linkedin | instagram

بنك التعمير والاسكان
BonatMisr

تتجه أسهم صانعة آيفون نحو تسجيل جلسة سلبية الثامنة على التوالي، وذلك لأول مرة منذ يناير 2020.

وقال ترامب: “أبلغت تيم كوك، رئيس شركة أبل، منذ فترة طويلة أنني أتوقع أن تُصنع وتُبنى أجهزة آيفون التي ستُباع في الولايات المتحدة داخل أمريكا، وليس في الهند أو أي مكان آخر. وإذا لم يحدث ذلك، فعلى آبل دفع رسوم جمركية بنسبة 25% على الأقل للولايات المتحدة”.

يذكر أنه يتم إنتاج آيفون بشكل أساسي في الصين، ولكنها تُحوّل حالياً الإنتاج إلى الهند بشكل جزئي، وذلك لأنها تتمتع بعلاقات تجارية أكثر ودية مع الولايات المتحدة.
وقدر بعض المحللين في وول ستريت أن نقل إنتاج آيفون إلى الولايات المتحدة من شأنه أن يرفع سعر الهاتف الذكي الذي تنتجه شركة أبل بنسبة 25% على الأقل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انخفاض القيمة السوقية لشركة أبل إلى ما دون 3 تريليونات دولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا