وزير الاستثمار يبحث مع رئيس مجموعة أبوظبي للطيران مجالات…

دبي - احمد فتحي في السبت 24 مايو 2025 10:19 صباحاً - التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمود الهملي رئيس مجلس إدارة مجموعة أبوظبي للطيران، حيث تم استعراض مجالات التعاون المحتملة بين المجموعة وجمهورية مصر العربية في مختلف القطاعات بما في ذلك الطيران، والشحن، والصيانة، والتدريب وخدمات النقل الجوي وبما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي والتوسع في الأسواق الأفريقية، وذلك في إطار زيارته الحالية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال الوزير إن اللقاء استعرض خطة الحكومة لتطوير المطارات، لا سيما في ظل قيام إحدى الشركات المتخصصة بإعداد دراسة لتطوير المطارات المصرية، كما استعرض الوزير الفرص الاستثمارية المتاحة في إطار الصندوق السيادي خاصة في مجال الاستثمار العقاري.

وأشار الوزير إلى جهود الحكومة الرامية إلى توفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين من خلال تبني مجموعة من الإصلاحات للسياسيات المالية، والنقدية والتجارية والتي تستهدف تسهيل إجراءات الاستثمار وتخفيف الأعباء عن المستثمرين إلى جانب تيسير حركة الصادرات والواردات.

وأضاف «الخطيب» أن السوق المصري يتمتع بالعديد من المقومات الاستثمارية المتميزة، والتي تشمل توافر الأيدي العاملة المؤهلة والأجور التنافسية، إلى جانب السوق الاستهلاكي الكبير والموقع الجغرافي المتميز، وارتباط مصر بعدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية، والتي تتيح النفاذ الحر للمنتج المصري لعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية.

واستعرض اللقاء الخدمات التي تقدمها الشركة في قطاع الطيران والتي تشمل خدمات الصيانة، والإصلاح للطائرات، وحلول الشحن الجوي، والسفر الفاخر، وتأجير المروحيات، والتدريب المتقدم على محاكيات الطائرات والتدريب الفني، إلى جانب دعم عمليات النفط البحرية والإنشاءات الجوية والإجلاء الطبي وعمليات البحث والإنقاذ.

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كما استعرض اللقاء مجالات عمل الشركة في قطاع الاستثمار العقاري وإدارة الممتلكات والمرافق وإدارة استثمارات متعددة الأصول في الأسهم والسندات.