وزير البترول: تصنيع الفوسفات محليا بدلا من تصديره خاما…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 23 مايو 2025 11:11 مساءً - شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أعمال الجمعية العامة لشركة الوادي الجديد للثروة المعدنية والطفلة الزيتية (واديكو) لاعتماد نتائج أعمال عام 2024.

أكد المهندس كريم بدوي خلال الجمعية أهمية تعظيم القيمة المضافة من الخامات المعدنية خاصة من الفوسفات، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على تصنيع الخامات محلياً بدلاً من تصديرها في صورتها الأولية بما يحقق أقصى استفادة اقتصادية.

وأكد الوزيرعلى أهمية الإسراع بوضع رؤية مستقبلية متكاملة تمتد إلى 5 سنوات لتنمية أعمال الشركة التي تقوم بتنفيذ مهام النشاط التعديني بمختلف مراحله واستخراج واستغلال الخامات التعدينية، كما وجه بوضع خطة مستقبلية واضحة للشركة تستهدف تمكينها من الانطلاق نحو العمل خارج مصر لأول مرة.

وشدد الوزير على أهمية الالتزام الكامل بالسلامة والصحة المهنية في أنشطة قطاع التعدين ورفع الوعي في هذا الصدد بمختلف الوسائل، موجهاً بأن تكون السلامة والصحة المهنية من بين المحاور الرئيسية للمناقشات في منتدى مصر الدولي للتعدين EMF في يوليه المقبل.

أشاد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية بمشروع تطوير قرية الطوناب بمركز إدفو في محافظة أسوان، والذي نفذته شركة واديكو في إطار المساهمات المجتمعية.

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وأكد الوزير أن المشروع الذي حرص على افتتاحه مطلع الشهر الحالي، يعد نموذجاً يحتذى به للمشروعات المجتمعية المتكاملة الجوانب والتي تلبي احتياجات المواطنين وتدعم الاستدامة البيئية، مشيراً إلى تطلعه لتكرار هذه التجربة الناجحة في مناطق أخرى ضمن استراتيجية المسؤولية المجتمعية لقطاع البترول والثروة المعدنية.