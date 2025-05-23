نعرض لكم الان تفاصيل خبر ارتفاع الدولار بعد سلسلة خسائر استمرت 3 أيام من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 23 مايو 2025 11:16 صباحاً - سي إن بي سي_ صعدت عملة الدولار الأمريكي خلال تعاملات الخميس، بعد تعرضها للتراجع خلال الأيام الثلاثة الماضية، وسط إقرار مجلس النواب في الولايات المتحدة مشروع قانون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلق بتخفيضات في الضرائب والإنفاق.

وزاد الدولار بنسبة 0.1% مقابل عملة اليابان إلى 143.75 ين بعد أن تراجع في وقت سابق إلى 142.80 ين، وهو أضعف مستوى له منذ السابع من مايو.

وتراجع اليورو بنسبة 0.3% إلى 1.1293 دولار، وذلك بعد صعوده خلال تعاملات يوم الأربعاء للجلسة الثالثة على التوالي.

يأتي ذلك بعد أن كشفت قراءة أولية لمؤشر مديري المشتريات المجمع، الصادر عن إتش.سي.أو.بي، يوم الخميس، عن تراجع نشاط الأعمال في منطقة اليورو بشكل غير متوقع خلال شهر مايو.

وزاد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1% مقابل العملة الأمريكية إلى 1.3434 دولار، لكنه بقي بالقرب من أعلى مستوى له خلال ثلاثة أعوام، والذي بلغه يوم الأربعاء بعد تسبب قراءة التضخم المرتفعة في الحد من توقعات خفض معدلات الفائدة في بنك إنكلترا.

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وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء عملة الولايات المتحدة مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.2% إلى 99.844، وهو أعلى بفارق طفيف من أقل مستوياته خلال أسبوعين الذي سجله أمس عند 99.333.

وكان مشروع القانون الضريبي الشامل الذي طرحه ترامب محور التركيز في السوق، وسادت حالة من الارتياح والحذر بشكل جزئي بعد إقراره. لكن ذلك يأتي وسط توقعات بأن يرفع مشروع القانون في حالة إقراره الديون الضخمة للولايات المتحدة.

ومن المتوقع، بحسب تقديرات من مكتب الميزانية في الكونغرس، وهو جهة غير حزبية، أن يرفع مشروع القانون على مدار عقد الدين الأمريكي بقيمة 3.8 تريليون دولار مستوى نحو 36.2 تريليون دولار.

وعن تحركات العملة الأمريكية، قالت مديرة التداول لدى شركة Monix USA في واشنطن، هيلين جيفن: “ارتفع الدولار قليلاً اليوم، ولكن من الواضح أن السوق يسودها توتر شديد وأن جميع التحركات خلال الجلسات القليلة الماضية كانت حذرة للغاية”.

وأضافت جيفن: “يمنح إقرار مجلس النواب مشروع قانون الضرائب والإنفاق الخاص بإدارة ترامب الدولار دفعة قوية بعض الشيء، لكن معظم التدفق الذي نشهده هو انعكاس للعمليات الكبيرة لبيع الدولار أكثر من أي شيء آخر”.