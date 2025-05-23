نعرض لكم الان تفاصيل خبر تراجع أسعار النفط مع احتمالات رفع أوبك+ الإنتاج بزيادة عن… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 23 مايو 2025 11:16 صباحاً - سي إن بي سي_ تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، عند التسوية مع تقييم المستثمرين تقارير عن مناقشة مجموعة أوبك+ رفع إنتاج النفط خلال يوليو للشهر الثالث على التوالي، مما بعث على القلق من أن تتعدى أي زيادة محتملة في الإمدادات العالمية ارتفاع الطلب.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتاً أو 0.72% إلى إلى 64.44 دولار للبرميل عند التسوية.

كما هبطت العقود الآجلة للخام الأميركي 37 سنتاً أو 0.60% لتسجل عند التسوية 61.20 دولار للبرميل، بحسب وكالة .

من المنتظر أن يبحث تحالف أوبك+، الذي يضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” بقيادة السعودية، وحلفاءها بقيادة روسيا، خلال اجتماعه الذي سيعقد أول أيام الشهر المقبل، احتمالية تطبيق زيادة كبيرة أخرى في إنتاج النفط خلال يوليو للشهر الثالث على التوالي، بحسب تقرير لوكالة بلومبرغ.

وتعليقاً على تفاعل الأسواق مع تلك التطورات، قال الشريك في شركة Again Capital الأميركية، جون كيلدوف: “إن تكهنات أوبك+ هي العامل الأكبر اليوم”.

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وأضاف كيلدوف: “سيكون قرار أوبك+ هذا ذا ثقل للغاية، ولن يساعد عدم توصل كازاخستان إلى اتفاق الشهر الماضي في ذلك الأمر”.

وذكر مصدر في قطاع النفط، لوكالة ، يوم الثلاثاء، إن إنتاج النفط الكازاخستاني زاد بنسبة 2% خلال شهر مايو.

ويعمل تحالف أوبك+ على التراجع عن تخفيضات الإنتاج التي كانت مقررة قبل ذلك بشكل تدريجي عبر رفع الإنتاج بكميات إضافية عن المتفق عليها من قبل في السوق خلال شهري مايو ، ويونيو.

وقد يعيد التحالف إلى الإمدادات العالمية من النفط الخام كمية تصل إلى 2.2 مليون برميل يومياً بحلول شهر نوفمبر 2025، بحسب وكالة .

وقال هاري تشيليغوريان من مجموعة Onyx Capital: “نشهد تفاعل السوق مع مؤشرات على تخلي أوبك عن استراتيجية الدفاع عن الأسعار لصالح زيادة الحصة السوقية… الأمر أشبه بإزالة ضمادة جروح.. عليك فعل ذلك في خطوة واحدة”.

وذكرت المحللة بشركة RBC Capital، حليمة كروفت، في مذكرة يوم الأربعاء أن رفع إنتاج أوبك+ من النفط 411 ألف برميل يومياً خلال شهر يوليو هو “النتيجة الأكثر ترجيحاً” لاجتماع التحالف المرتقب، خاصة من الإنتاج السعودي.

وكانت أسعار النفط انخفضت يوم الأربعاء بعد أن كشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة بالولايات المتحدة عن زيادة مفاجئة في مخزونات الخام والوقود الأميركية خلال الأسبوع الماضي، بينما وصلت الواردات الأميركية من النفط الخام أعلى مستوياتها خلال ستة أسابيع.