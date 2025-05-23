صندوق النقد ردا على دوت الخليج: تقدم ملموس في برنامج الإصلاح…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 23 مايو 2025 11:16 صباحاً - سمر السيد_ قالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، إن الصندوق ملتزم بدعم مصر في برنامجها الإصلاحي.

وأضافت كوزاك ردًا على سؤال لجريدة “دوت الخليج” في المؤتمر الصحفي الافتراضي الذي نظمه الصندوق مساء اليوم الخميس، أن هناك تقدم واضح في تنفيذ البرنامج، مشيرًة إلى أن الصندوق بدأ خلال الأسابيع الماضية المراجعة الخامسة الخاصة بالبرنامج مع السلطات المصرية.

وتابعت أنه يجب تركيز الجهود على تعميق الإصلاحات لتحقيق عدة أهداف بينها تقليل حجم الدولة في الأنشطة الاقتصادية ، مشيرًة إلى أن المناقشات مستمرة حاليًا مع السلطات لتحسين سياسات الهيكلة في بيئة الأعمال.

وكان قد أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، في تصريحات صحفية مؤخرًا، أن الحكومة تعمل وفق رؤية واضحة وشاملة لإتمام الكثير من الصفقات ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

وأعرب رئيس الوزراء خلال لقائه مع نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، والوفد المرافق له، على هامش زيارة الوفد لمصر حاليًا لإجراء المشاورات الخاصة بالمراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، عن تقديره للتعاون المثمر بين الحكومة المصرية والصندوق، والدعم الكبير المُقدم من الصندوق من أجل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة .

تابعنا على | Linkedin | instagram

ووافق صندوق النقد الدولي في مارس الماضي على صرف مبلغ بقيمة 1.2 مليار دولار لمصر، بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ويُعد جزءًا من مبلغ تعهد الصندوق بتوفيره بقيمة 8 مليارات دولار.