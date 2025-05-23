نعرض لكم الان تفاصيل خبر النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو ينكمش لأول مرة في 2025 خلال… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 23 مايو 2025 12:14 صباحاً - سي إن بي سي_ انحدر النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو إلى نطاق الانكماش في مايو الجاري لأول مرة في العام الجاري، وسط تراجع ملحوظ في معدل الطلب.

ووفقاً لبيانات مؤشر إس آند بي غلوبال، اليوم الخميس الثاني والعشرين من مايو، سجل مؤشر مديري المشتريات المركب في منطقة اليورو 49.5 نقطة في الشهر الجاري، مقابل 50.4 نقطة في أبريل نيسان.

وتعد تلك هي المرة الأولى التي ينكمش فيها المؤشر في العام الجاري، كما أنه مستوى أقل من توقعات المحللين البالغة 50.7 نقطة.

أما فيما يتعلق بمؤشر مديري المشتريات الخدمي، فسجل أقل قراءة منذ يناير كانون الثاني عند 48.9 نقطة، ومقارنة بالتقديرات البالغة 50.3 نقطة.

وفي ظل تراجع الطلب مجدداً، انخفض التفاؤل بين شركات الخدمات بشأن العام المقبل بشكل أكبر، لكن على الجانب الآخر، أظهرت المصانع مزيد من المؤشرات على التعافي.

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وقال سايرس دي لا روبيّا، كبير الاقتصاديين في بنك هامبورغ التجاري، في تصريحات نقلتها : “يبدو أن اقتصاد منطقة اليورو لا يستطيع أن يجد موطئ قدم له. فمنذ يناير كانون الثاني، أظهر مؤشر مديري المشتريات (PMI) نموًا طفيفًا للغاية، وفي مايو أيار انكمش القطاع الخاص فعلياً”.

وأضاف: “الانتعاش في قطاع التصنيع واسع النطاق، مع إشارات مشجعة صادرة من كل من ألمانيا وفرنسا. المزيد من خفض أسعار الفائدة قد يشكل دفعة، كما أن انخفاض أسعار النفط مقارنة بالعام الماضي يساعد أيضًا”.

تحسن أداء القطاع الصناعي

وعلى صعيد مؤشر مديري المشتريات الصناعي، فسجل أعلى مستوى في 33 شهراً عند 49.4 نقطة. وجاء ذلك جزئياً نتيجة اتجاه بعض المصانع نحو خفض الأسعار من أجل دعم الطلب، ولذلك تراجع مؤشر الأسعار إلى أقل مستوى في 5 أشهر عند 49 نقطة.

وكان المركزي الأوروبي فد خفض معدل الفائدة للمرة السابعة في عام واحد خلال الشهر الماضي، وتشير توقعات السوق إلى خفض آخر بمقدار 25 نقطة أساس في الشهر المقبل.