نعرض لكم الان تفاصيل خبر «العالمية لتصنيع مهمات الحفر» تضيف تعاقدات جديدة بقيمة 215… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 22 مايو 2025 09:14 مساءً - نجحت الشـركة العالمية لتصنيع مهمات الحفـر IDM، في إضافة تعاقدات جديدة بقيمة 215 مليون دولار في 2024، ومن أهمها الفوز بمناقصـة تصنيع وإدارة مخزون شـركة خالدة للبتـرول بنظـام الـ Consignment لكمية 67 ألف طن سنويا ولمدة 3 سنوات.

وحققت الشركة إجمالي إيـرادات بقيمة 1,9 مليار جنيه خلال عام 2024، وبصافي ربح تشغيل ( EBITDA ) بقيمة 270 مليون جنيه.

جاء ذلك، خلال اعتماد الجمعية العامة العادية للشـركة العالمية لتصنيع مهمات الحفـر IDM برئاسة المهندس كريم بدوي وزيـر البتـرول والثـروة المعدنية، نتائج أعمال العام المالي 2024.

وخلال الجمعية، أكد بدوي على اهمية الدور المهم للشركة العالمية لتصنيع مهمات الحفر في تنفيذ المحاور الست الأساسية لاستراتيجية عمل الوزارة خاصة المحور الأول المتعلق بتكثيف أعمال الحفر الاستكشافي وزيادة الإنتاج من البترول والغاز الطبيعي، ذلك من خلال تصنيع وتوفير احتياجات القطاع من مهمات حفر الآبار وخطوط أنابيب الزيت الخام والغاز، مما يؤدى إلى تقليل نفقات الإنتاج، بالإضافة إلى المحور الخاص بالسلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة لتوفير بيئة عمل آمنه.

ووجه الوزير بضرورة وضع خطط مستقبلية للشركة لاستغلال الطاقات الإنتاجية والبنية الأساسية القوية التى تمتلك الشركة وزيادة التنافسية في سوق العمل سواء داخل أو خارج مصر، خاصة وأنها الشركة الوحيدة في مصر المتخصصة في هذا المجال.

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وخلال الاجتماع استعرض المهندس كريم همام رئيس الشركة أهم نتائج الأعمال التي حققتها الشــركة، حيث نجحت في إستكمال إستعدادتها لإنتاج مواسيــر Premium Casing وفقا لرخـصة تصنيع TSH Blue الحاصلة عليها من شـركة Tenaris العالمية، وكذا إجتياز المـراجعة السنوية للشهـادات الدولية الحاصلة عليها الشـركة API-5CT وAPI-5L.

وأضـاف أن الشـركة تحرص علي تطبيق أعلي معاييـر السلامة والصحة والمهنية وبلغت إجمالي ساعات العمل الأمنة خلال العام 450 ألف ساعة وإجتياز المراجعة السنوية لـــ ISO450001 .

وأكد حرص الشركة علي بـدء مراحل تطبيق بـرنامج الــ SAP-ERP S/4 Hana ومن المتوقع الإنتهاء والتشغيل بنهاية يونيو القادم ليتواكب مع رؤية وزارة البتـرول والثـروة المعدنية نحو التحول الرقمي.

وفي مجال المساهمة المجتمعية بالنطاق الجغـرافي، أشار إلى مساهمة الشـركة خـلال العام في تجهيـز إحدي مشـروعات رعاية الأطفال من ذوي الإحتياجات الخاصة بمحافظة السويس بنحو 500 ألف جنيها .