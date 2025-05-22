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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مجموعة شلهوب الإماراتية تخطط لتوسيع استثماراتها في مصر… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 22 مايو 2025 07:11 مساءً - محمد أحمد _ تخطط مجموعة شلهوب العاملة في مجالات الرفاهية، والجمال، والأزياء لتوسيع استثماراتها في مصر ونطاق الشراكات الحالية إلي جانب إدخال علامات تجارية جديدة.
جاء ذلك خلال لقاء المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع باتريك شلهوب رئيس مجلس إدارة المجموعة لاستعراض الفرص والمقومات الاستثماريةخلال زيارته الحالية لدولة الإمارات.
وأكد شلهوب أن الشركة عملت خلال علي توطين صناعة الملابس الجاهزة بهدف فتح أسواق جديدة للتصدير من مصر.
من جانبه قال المهندس حسن الخطيب، إن اللقاء استعرض أبرز الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة مؤخرا لتهيئة بيئة ومناخ الاستثمار في مصر من خلال إصلاحات مالية، ونقدية وتجارية تستهدف تسهيل إجراءات الاستثمار وتخفيف الأعباء عن كاهل المستثمرين.
وأشار إلي حرص الدولة علي خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر.
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وأكد الخطيب، استعداد الوزارة لتوفير كافة أوجه الدعم والمساندة لاستثمارات الشركة وخططها التوسعية في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة.
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