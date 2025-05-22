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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصر تبحث زيادة توريدات القمح البلغاري وتوسيع الاستفادة من… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 22 مايو 2025 05:13 مساءً - محمد أحمد _ أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أهمية فتح آفاق جديدة للتعاون مع بلغاريا في مجالات التجارة والصناعة، لا سيما في قطاعات الصناعات الغذائية، والحبوب، والتخزين، والنقل اللوجستي.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بالسفير ديان كاتراتشيف، سفير بلغاريا بالقاهرة، لبحث سبل التعاون المشترك وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وأوضح الوزير أنه تم التشاور حول زيادة معدلات توريد القمح من بلغاريا إلى مصر، في ضوء ما تحقق خلال الفترة الماضية
وكشف فاروق، عن طرح مقترحات للاستفادة من البنية التحتية المتطورة للصوامع المصرية في تحسين سلاسل الإمداد القادمة من شرق أوروبا، وذلك في إطار خطة الوزارة لرفع القدرة التخزينية ودعم الأمن الغذائي الوطني.
من جانبه، أكد السفير البلغاري اهتمام بلاده بتعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر، مشيرًا إلى أن السوق المصرية تمثل بوابة مهمة للمنتجات البلغارية إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا. كما أبدى استعداد عدد من المستثمرين والشركات البلغارية للدخول في شراكات استثمارية ومشروعات مشتركة مع القطاعين العام والخاص في مصر.
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واتفق الجانبان على استمرار التنسيق المشترك خلال الفترة المقبلة، بمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص والمستثمرين، لاستكشاف فرص التعاون وتذليل أي عقبات قد تعوق زيادة التبادل التجاري بين البلدين.
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