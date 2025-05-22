ولايات أمريكية تطالب بإلغاء رسوم ترامب الجمركية

دبي - احمد فتحي في الخميس 22 مايو 2025 05:13 مساءً - العربية نت _ دعت 12 ولاية أمريكية محكمة فيدرالية إلى إلغاء الرسوم الجمركية الواسعة على الواردات التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلة إنه تجاوز سلطاته، وجعل سياسة التجارة الأمريكية تسير وفق أهوائه، وأثار فوضى اقتصادية.

وتتقدم الولايات بطعن ضد الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب الشهر الماضي على معظم دول العالم في محاولة لتعديل العجز التجاري الضخم والطويل الأمد الذي تعاني منه أمريكا.

كما أن الولايات تطعن أيضًا ضد الرسوم التي فرضها ترامب سابقًا على الواردات من كندا والصين والمكسيك لمكافحة تدفق المهاجرين غير الشرعيين والمواد الأفيونية المخلقة عبر الحدود الأميركية، وفق وكالة “أسوشيتد برس”.

واستمعت لجنة مكونة من ثلاثة قضاة في محكمة التجارة الدولية الأمريكية في نيويورك إلى مرافعات في الدعوى التي رفعتها الولايات.

وفي الشهر الماضي، رفعت اثنتا عشرة ولاية أميركية دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس ترامب أمام المحكمة الأمريكية للتجارة الدولية في نيويورك لوقف تطبيق سياسة الإدارة الخاصة بالرسوم الجمركية، وقالت إنها غير قانونية وأحدثت فوضى في الاقتصاد الأمريكي.

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وتطالب الدعوى المحكمة بإعلان أن الرسوم غير قانونية، وبمنع الوكالات الحكومية ومكاتبها من تطبيقها.

وذكرت الدعوى القضائية أن الكونجرس فقط هو الذي يملك سلطة فرض الرسوم الجمركية، وأن الرئيس لا يمكنه تفعيل قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية إلا عندما تشكّل حالة الطوارئ “تهديدًا غير عادي واستثنائي” من الخارج.