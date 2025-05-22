نعرض لكم الان تفاصيل خبر الخطيب يدعو دوائر الأعمال الإماراتية لتعزيز استثماراتها في… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 22 مايو 2025 05:13 مساءً - محمد أحمد _ دعا المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الجانب الإماراتي إلى حث الجهات الحكومية المختصة ودوائر الأعمال على زيادة استثماراتها في مصر، مشيراً إلى وجود العديد من نماذج النجاح التي حققتها شركات إماراتية تعمل في السوق المصري.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية في دولة الإمارات، حيث ناقشا سبل تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، إضافة الي تطورات المفاوضات الخاصة باتفاق الشراكة الإستراتيجية ، وذلك في إطار الزيارة الحالية التي يجريها الوزير إلى دولة الإمارات.

وأكد الوزير، الحرص على توفير كافة أوجه الدعم للشركات الإماراتية المستثمرة في مصر والعمل على إزالة المعوقات التي قد تواجهها بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المصرية المعنية.

واستعرض ” الخطيب” الفرص الاستثمارية المتاحة للاستثمار في مصر، وتحظى باهتمام الجانب الإماراتي، لا سيما الفرص في قطاعات السياحة، والصناعة، والزراعة، إلى جانب مجالات تطوير الموانئ وإقامة المناطق اللوجستية وتطوير السكك الحديدية، فضلا عن المناطق الاستثمارية، والاستثمارات في قطاع الطاقة.

إصلاحات اقتصادية شاملة لتسهيل بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية

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وقال الوزير إن اللقاء استعرض الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة لتهيئة بيئة استثمارية مناسبة لتشجيع المستثمرين على جذب المزيد من الاستثمارات في ظل صدور عدة قوانين متعلقة بهذا الشأن.

وأشار إلى أن الدولة تعمل حاليا على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات المالية، والنقدية والتجارية والتي من شأنها تبسيط إجراءات الاستثمار وتخفيف الأعباء عن كاهل المستثمر وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر.

ونوه ” الخطيب” إلى أن اللقاء استعرض دور وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في دعم وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بهدف زيادة الصادرات، لافتا إلى الإجراءات الحكومية الحالية الخاصة بميكنة الجمارك وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية، إلى جانب توحيد جهات التحصيل وتقليص زمن الإفراج الجمركي.

ومن جانبه أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي حرص بلاده على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دولة مصر الشقيقة في مختلف المجالات محل الاهتمام المشترك بين البلدين، مشيراً إلى أهمية العمل على تحقيق التكامل التجاري والصناعي بين البلدين على المستويين الثنائي والعربي.