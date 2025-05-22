نعرض لكم الان تفاصيل خبر ارتفاع أسعار الذهب لليوم الثالث إلى أعلى مستوى بدعم من هبوط… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 22 مايو 2025 11:09 صباحاً - سي إن بي سي_ ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي خلال تعاملات اليوم الأربعاء، إلى أعلى مستوياتها في أسبوع، بدعم من هبوط الدولار والطلب على الملاذ الآمن وسط حالة من عدم اليقين على المستوى الاقتصادي والجيوسياسي.

وزادت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% ليصل إلى 3312.77 دولار للأونصة في الساعة 13:55 بتوقيت شرق الولايات المتحدة .

كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.9% إلى 3313.50 دولار عند التسوية، بحسب وكالة .

يأتي ذلك بعد هبوط الدولار الأمريكي بنسبة 0.6% مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات يوم الأربعاء، مما جعل شراء الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

في غضون ذلك، تراجعت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت، وسط ارتفاع في عائدات السندات الحكومية الأميركية، مع مراقبة المستثمرين عن كثب لنقاش محوري في الكونجرس الأمريكي بشأن مشروع قانون خفض الضرائب الذي طرحه رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، والذي تسبب في مخاوف تتعلق باحتمالية ارتفاع ديون البلاد.

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وقال كبير استراتيجيي السوق بشركة RJO Futures، دانيال بافيلونيس: “نحن متوقفون حالياً تقريباً في منتصف النطاق بين أعلى مستوى وأدنى مستوى مؤخراً (لأسعار الذهب)، في انتظار إشارة على مزيد من صفقات التجارة والتعرفات الجمركية”.

في هذه الأثناء، كشف استطلاع رأي لوكالة شارك فيه عدد من الاقتصاديين، عن أن آفاق اقتصاد الولايات المتحدة لا تزال ضعيفة على الرغم من التهدئة المؤقتة في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

في سياق آخر، ذكرت شبكة CNN، في تقرير نشرته يوم الثلاثاء، نقلاً عن مصادر أميركية، أن معلومات استخباراتية جديدة حصلت عليها الولايات المتحدة تشير إلى استعدادات إسرائيلية لشن ضربة لمنشآت نووية إيرانية، حتى في الوقت الذي تُجري فيه إدارة ترامب محادثات مع إيران بشأن برنامجها النووي.

وينظر إلى الذهب أنه أحد أبرز الملاذات الآمنة عند حدوث اضطرابات اقتصادية وجيوسياسية. وسجل الذهب مستوى قياسياً عند 3500.05 دولار للأونصة خلال شهر أبريل الماضي.

وقال بنك ANZ في مذكرة: “نتوقع أن يُحفز انخفاض سعر الذهب مؤخراً عمليات الشراء الاستثمارية، مع استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي”.

وعن المعادن الأخرى، صعدت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% إلى 33.32 دولار للأونصة.

وزاد البلاتين بنسبة 1.4% إلى 1068.16 دولار بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ مايو 2024 في وقت سابق. كما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.8% ليصل إلى 1021.40 دولار، وهو أعلى مستوى له خلال أكثر من ستة أشهر.

وقال محلل السوق في City Index وFOREX.com، فؤاد رزاق زاده، إن الصين استوردت أكبر كمية من البلاتين خلال سنة في أبريل في ظل انخفاض المخزونات، مما يشير إلى احتمال وجود نقص في المعروض، بينما صعد البلاديوم بسبب مخاوف من هبوط الطلب.