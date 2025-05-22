مدبولي: التعاون مع سوميتومو اليابانية نموذج ناجح لجذب…

دبي - احمد فتحي في الخميس 22 مايو 2025 11:09 صباحاً - دوت الخليج_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، الاهتمام الذي يحظى به قطاع صناعة السيارات، لافتًا إلى مُشاركته في افتتاح مصنع من أهم المصانع الجديدة لشركة لـ “سوميتومو” العالمية لإنتاج الضفائر الكهربائية، والذي يُعد المصنع الثامن للشركة في مصر، والرابع خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وأوضح مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي المنعقد اليوم الأربعاء، أن هذا المصنع يُعد أكبر مصنع للشركة خارج اليابان، فضلا عن أنه يعتبر من أكبر المصانع على مستوى منطقة الشرق الأوسط، بل والعالم.

وأشار إلى أن المصنع تم إنشاؤه على مساحة 15 ألف متر مربع، ويوفر أكثر من 1500 فرصة عمل، مع توجيه كامل إنتاجه للتصدير، ما يساهم في دعم الصادرات المصرية وزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

وأكد مدبولي أن هذا المشروع يعكس اهتمام الحكومة بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لا سيما في القطاعات التي تمتلك فيها مصر ميزة تنافسية، مثل صناعة مكونات السيارات. ولفت إلى أن التعاون مع “سوميتومو” يُمثل نموذجاً ناجحاً للشراكة بين مصر واليابان في المجال الصناعي.