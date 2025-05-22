مال وأعمال

رئيس الوزراء: مصر تغطي كامل احتياجاتها البترولية من الموارد…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: مصر تغطي كامل احتياجاتها البترولية من الموارد… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 22 مايو 2025 10:13 صباحاً - دوت الخليج_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قدرة مصر على تغطية كافة احتياجاتها من الموارد البترولية من خلال موارد العملة الأجنبية المحلية المتاحة من مختلف الأنشطة الاقتصادية.

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وأوضح مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن مصر تلبي احتياجاتها من المواد البترولية اللازمة لتشغيل قطاع الكهرباء، وحركة السيارات، والقطاع الصناعي، دون الحاجة إلى تقييد أو تأخير في الإفراج عن السلع والمستلزمات الأساسية للإنتاج.

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وأشار مدبولي إلى أن هذه الخطوة تعكس استقرار الاقتصاد الوطني وقدرة الدولة على توفير متطلبات الإنتاج والاستهلاك، مما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو والتطور الصناعي في البلاد.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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