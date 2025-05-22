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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: مصر تؤمن بأن التطبيع مع إسرائيل لن يحقق سلاما… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 22 مايو 2025 10:13 صباحاً - دوت الخليج_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقمة العربية التي عُقدت في العاصمة العراقية بغداد.
وأشاد مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، بالكلمة التاريخية التي ألقاها الرئيس، والتي جسدت موقف مصر الثابت في مختلف قضايا الصراع في المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر تؤمن بأن التطبيع مع إسرائيل لن يحقق سلاماً أو استقراراً في المنطقة ما لم تُقم الدولة الفلسطينية المستقلة، مع ضمان حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته.
وأكد أن موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت عبر العصور، ولا يتراجع حتى في أصعب الأزمات، مشدداً على أن مصر ستظل داعمة للقضية الفلسطينية في جميع المجالات.
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