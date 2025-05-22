رئيس الوزراء: مصر لا تعتمد على صندوق النقد الدولي في مسار…

دبي - احمد فتحي في الخميس 22 مايو 2025 09:14 صباحاً - دوت الخليج_ أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن بعثة صندوق النقد الدولي تواجدت هذا الأسبوع في مصر لإجراء المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأشار مدبولي إلى المؤتمر الصحفي المشترك السابق مع نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، حيث أشاد بما تحقق من تقدم كبير في مسار الإصلاح الاقتصادي والتنمية في مصر.

وأكد رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي المنعقد اليوم الأربعاء، أن الحكومة المصرية ملتزمة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، سواء بالتعاون مع الصندوق أو بدونه، معتبراً أن مصر لا تعتمد على الصندوق، وإنما تسير في طريق الإصلاح الاقتصادي بناءً على قناعة تامة بأن هذا هو المسار الأنسب لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.