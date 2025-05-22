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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي: افتتاح مصنع شين شينج الصيني يغطي احتياجات مصر ويعزز… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 22 مايو 2025 01:11 صباحاً - دوت الخليج_ أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إلى افتتاح مصنع “شين شينج” الصيني لإنتاج المواسير المصنوعة من حديد الدكتايل، مؤكدًا أن المصنع الجديد يغطي احتياجات مصر المحلية بعدما كانت تستورد المواسير بقيمة 600 مليون دولار سنويًا.
وأوضح مدبولي أن المصنع لا يقتصر على تلبية الطلب المحلي فقط، بل يقوم أيضًا بتصدير إنتاجه إلى دول متعددة حول العالم، مما يعكس نجاح استراتيجية الدولة في دعم الصناعة الوطنية وتقليل فاتورة الاستيراد.
وأكد رئيس الوزراء أن قيمة العقود التي أبرمها المصنع خلال يومين بلغت أكثر من 34 مليار جنيه، مما يخلق فرص عمل جديدة ويعزز التنمية الاقتصادية في البلاد.
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