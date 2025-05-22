مال وأعمال

مدبولي: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يتوقع نمو…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يتوقع نمو… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 22 مايو 2025 01:11 صباحاً - دوت الخليج_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أشار إلى أن نسب نمو الاقتصاد المصري خلال العام القادم ستتجاوز 4.2%.

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وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي المنعقد اليوم الأربعاء، أن هذا الرقم يتوافق مع تقديرات الحكومة التي تستهدف نموًا يقارب 4.5% في الفترة القادمة، مشيرًا إلى تحسن مؤشرات الدين وانخفاض العجز الكلي في الموازنة.

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وأوضح رئيس الوزراء أن هناك زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر وارتفاع نصيب القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات، مما يعزز ثقة المستثمرين ويعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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