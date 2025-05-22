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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يتوقع نمو… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 22 مايو 2025 01:11 صباحاً - دوت الخليج_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أشار إلى أن نسب نمو الاقتصاد المصري خلال العام القادم ستتجاوز 4.2%.
وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي المنعقد اليوم الأربعاء، أن هذا الرقم يتوافق مع تقديرات الحكومة التي تستهدف نموًا يقارب 4.5% في الفترة القادمة، مشيرًا إلى تحسن مؤشرات الدين وانخفاض العجز الكلي في الموازنة.
وأوضح رئيس الوزراء أن هناك زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر وارتفاع نصيب القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات، مما يعزز ثقة المستثمرين ويعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر.
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