رئيس الوزراء: الدلتا الجديدة تمثل مستقبل مصر الاقتصادي…

دبي - احمد فتحي في الخميس 22 مايو 2025 12:14 صباحاً - دوت الخليج_ قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن منطقة الدلتا الجديدة تمثل قوام ثلاث إلى أربع محافظات جديدة، حيث تم استصلاح أكثر من 2 مليون فدان، مشيرًا إلى أن المشاريع التنموية في المنطقة تشمل الصوامع، المناطق الصناعية واللوجستية، مما يجعلها مستقبل مصر الاقتصادي والزراعي.

وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي أن توفير فرصة عمل واحدة لكل فدان سيخلق نحو 2 مليون فرصة عمل، مما يدعم ملايين الأسر.

وأوضح مدبولي أن الدولة تركز على التنمية الزراعية والصناعات المرتبطة بها، مع خطط لاستصلاح أكثر من 4 ملايين فدان خلال السنوات الثلاث القادمة، لتعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي في البلاد.