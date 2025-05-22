مال وأعمال

رئيس الوزراء: الدلتا الجديدة تمثل مستقبل مصر الاقتصادي…

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  • رئيس الوزراء: الدلتا الجديدة تمثل مستقبل مصر الاقتصادي… 2/6
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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: الدلتا الجديدة تمثل مستقبل مصر الاقتصادي… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 22 مايو 2025 12:14 صباحاً - دوت الخليج_ قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن منطقة الدلتا الجديدة تمثل قوام ثلاث إلى أربع محافظات جديدة، حيث تم استصلاح أكثر من 2 مليون فدان، مشيرًا إلى أن المشاريع التنموية في المنطقة تشمل الصوامع، المناطق الصناعية واللوجستية، مما يجعلها مستقبل مصر الاقتصادي والزراعي.

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وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي أن توفير فرصة عمل واحدة لكل فدان سيخلق نحو 2 مليون فرصة عمل، مما يدعم ملايين الأسر.

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وأوضح مدبولي أن الدولة تركز على التنمية الزراعية والصناعات المرتبطة بها، مع خطط لاستصلاح أكثر من 4 ملايين فدان خلال السنوات الثلاث القادمة، لتعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي في البلاد.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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