مدبولي: الكشف التجاري الجديد للذهب يعزز مستقبل التعدين في…

دبي - احمد فتحي في الخميس 22 مايو 2025 12:14 صباحاً - دوت الخليج_ أعلن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي ، عن كشف تجاري كبير للذهب في منطقة مناجم “أبو مروات”، بالتعاون مع شركة “آتون ريسورسز” شريك الهيئة العامة للثروة المعدنية.

وأكد مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي أن هذا الكشف يمثل دفعة قوية لقطاع التعدين في مصر، ويعكس قدرة الدولة على جذب الاستثمارات العالمية في هذا المجال الحيوي.

وأضاف مدبولي أن هذا الكشف الجديد سيساهم في زيادة إنتاج الذهب، ويمثل فرصة لتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال الاستثمارات والتصدير.

وأشار رئيس مجلس الوزراء المصري إلى أن التعدين يتطلب استثمارات ضخمة وخبرة فنية عالية، مؤكداً حرص الدولة على التعاون مع الشركات العالمية لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع التعدين.