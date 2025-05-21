الحكومة توافق على تطبيق نظام معامل الربحية R-Factor لجذب…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 21 مايو 2025 11:12 مساءً - دوت الخليج_ وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الرابع والأربعون، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تطبيق نظام معامل الربحية “R-Factor” في بعض الاتفاقيات البترولية، وفقًا لعدد من المعايير والاشتراطات التي تتوافق مع كل منطقة من المناطق حسب طبيعتها.

وتمت الإشارة إلى أن تطبيق هذا النظام الجديد، سيسهم في جذب مزيد من الشركات للعمل بالمناطق البكر بالبحر المتوسط، وغيرها، كما أنه سيكون حافزاً للشركات في تنفيذ العمليات الاستكشافية بشكل جدي.

كما يضمن تحقيق المنفعة المشتركة لمختلف الأطراف، فضلا عن دوره في توفير المزيد من الغاز للسوق المحلية، من خلال تشجيع المزيد من الشركات على تنفيذ عمليات الاستكشاف والاستخراج بالقطاعات الحدودية التي لم يتم فيها أي عمليات استكشافية من قبل، ولا تتوافر عنها أي بيانات جيولوجية أو جيوفيزيائية.

وفى ذات السياق، وافق مجلس الوزراء على تعديل اتفاقيتي التزام “مصري” و”كايرو” بالبحر المتوسط، بين شركتي ايجاس وإكسون موبيل، وتطبيق نظام معامل الربحية “R-Factor” بها.

وتأتي هذه الموافقات في إطار الجهود المبذولة لجذب المزيد من الاستثمارات في مجال البحث عن الغاز والزيت الخام، من خلال اتاحة وتقديم حوافز استثمارية وتسويق العديد من المناطق البكر على مستوى الجمهورية.